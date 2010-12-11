استفاده از ظرفیت سمنها برای توسعه مازندران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی بعد از ظهر شنبه در نخستین همایش و نمایشگاه سازمانهای مردم نهاد مازندران در ساری افزود: دولت به تنهایی قادر به پیشبرد اهداف و ماموریتهای خود نیست و باید از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد استفاده شود.

وی اظهار داشت: یکی از معضلات اساسی مازندران بحث آسیب های اجتماعی است که باید از توان و نیروی سمن ها در این راستا بهره مند شویم.

ابراهیمی با اشاره به اینکه کاهش تصدی گری دولت جزء دغدغه های مسئولان است تصریح کرد: از دولتی کردن بسیاری امور باید پرهیز کنیم.

وی با بیان اینکه با سازمانهای مردم نهاد نگاهی مبتنی بر اعتماد داریم افزود: البته انحرافی در گذشته در سمن ها شاهد بودیم که بیشترین خسارت را به بار آورد.

وی با اشاره به اینکه سمن ها ابزار دست گروه ها و جریانات و بازیگران سیاسی نیستند تصریح کرد: این الگو و مولفه باید حفظ شده و پایدار بماند.

ابراهیمی با بیان اینکه مسیر خدمات دهی سمن ها مشخص است گفت: همه برای نظام تلاش می کنید اما برخی تلاش کردند که سمن ها را در برابر نظام قرار دهند.

معاون سیاسی استانداری مازندران با اشاره به اینکه سمنها یک ظرفیت برای نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند خاطرنشان کرد: می توان از این ظرفیت برای احیاء باورها و ارزش های نظام در بخش های مختلف استفاده کرد.

وی رویکرد مردمی بودن سازمان های مردم نهاد را یک امتیاز مثبت دانست و افزود: در کنار سمن ها هستیم و نگاه دستوری و فرمانی به سازمان های مردم نهاد نداریم.

وی یادآور شد: نگرانی هایی در حوزه فرهنگی ، گردشگری ، زیست محیطی و در راستای مفاهیم دینی و قرآنی وجود دارد.ا

ابراهیمی اظهار داشت: چنانچه دستگاه های اجرایی در کنار سمن های مرتبط قرار گیرند بسیاری از مشکلات برطرف می شود اما متاسفانه بسیاری از دستگاه ها درک درستی از فعالیت سمن ها ندارند و این آسیب جدی است.

وی با بیان اینکه بسیاری از اعتبارات فرهنگی سفر سوم را می توانیم در اختیار سمن های دارای برنامه و طرح قرار دهیم گفت: تهیه زمینه مناسب برای بخشی از فعالیت سمن ها از دغدغه های استان است.

ابراهیمی با اشاره به اینکه تولیدات سمن ها ازاستانداردهای بالایی برخوردار است یادآورشد: در بسیاری موارد استاندارد مواد تولید شده توسط سمن ها از استاندارد تعریف شده برای محصولات فراتر است.