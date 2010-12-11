یکپارچه سازی صنایع شهرکهای صنعتی را گسترش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوطالب شفقت عصر شنبه در سفر خود به شهرستان مانه وسملقان یکپارچه سازی صنایع در تکمیل زنجیره تبدیلات تولیدات کشاورزی به صنایع مواد غذایی را موجب رشد صنعتی و اقتصادی شهرستان مانه و سملقان دانست.

وی با تاکید بر تلاش برای توسعه اقتصادی شهرکهای صنعتی اظهار داشت: جذب سرمایه گذار، حمایت از سرمایه گذار، کوتاه تر کردن فرایند ارائه مجوز و تسهیلات از بانکها و همچنین تشویق سرمایه گذار به عملیاتی کردن هر چه سریعتر طرحها وظیفه ایست که ما باید انجام دهیم.



استاندار خراسان شمالی در این سفر از فاز اول سیلوی گندم شهرستان مانه و سملقان نیز بازدید کرد.



به گفته سرمایه گذار این طرح، فاز اول این سیلو با ظرفیت 45 هزارتن و 22 میلیارد و500 میلیون ریال اعتبار تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.



محمد قربانی میزان آورده سرمایه گذار در این طرح را 13میلیارد و 700 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: اشتغالزایی این طرح حداقل 45 نفر خواهد بود و پس از بهره برداری از فاز اول، ساخت فاز دوم را هم شروع خواهیم کرد که ظرفیت سیلو را به 70 هزار تن افزایش خواهد داد.



سرمایه گذار این طرح از جمله مشکلات این منطقه را نبود خط تلفن و هزینه بالای پیشنهادی اداره مخابرات برای واگذاری خط تلفن اعلام کرد و اذعان کرد: مبلغ پیشنهادی اداره مخابرات 94 میلیون ریال برای یک خط تلفن بوده است که این میزان غیر منطقی است.



استاندار خراسان شمالی دراین سفر از مکان واحد لبنیاتی شهرک صنعتی شهرستان مانه و سملقان نیز بازدید کرد.



سرمایه گذار طرح در جریان این بازدید گفت: این واحد صنعتی که در حال حاضر طرح آن در مرحله تایید بانک می باشد به 120 میلیارد ریال اعتبار و چهار هکتار زمین در شهرک صنعتی نیاز دارد.



علی رضا الهامی افزود: این واحد علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای 150 نفر با جمع آوری روزانه 200 تن شیر از روستاها و دامداریهای این منطقه و تولید انواع مواد لبنی از قبیل ماستهای طعم دار، بستنی، پنیر پیتزا و ... نقش چشمگیری در توسعه چرخه اقتصادی و تکمیل صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی به مواد غذایی خواهد داشت.