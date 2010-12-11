کمیته راهبردی ایمنی سموم شیمیایی در مازندران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی ناصحی عصر شنبه در هفتمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی مازندران در دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: در مازندران با مشکل مصرف سموم کشاورزی روبه رو هستیم که نگرانی مسئولان حوزه سلامت را به خود جلب کرده است.

وی با بیان اینکه کمیته راهبردی ایمنی سموم و مواد شیمیایی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران به صورت منفعل درآمده بود تصریح کرد: در راستای کاهش استفاده از سموم ، ین کمیته آغاز به کار کرده است.

معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: عمده ترین آلودگی ها مربوط به باقیمانده سموم کشاورزی است.

مهدی میرمحمدی اظهار داشت: سه درصد سموم مصرفی در عرصه کشاورزی به آفات می رسد و 97 درصد باقیمانده ، انسان را به شیوه های گوناگون تحت تاثیر قرار می دهد.

وی با اشاره به اینکه بیش از 300 نوع ماده شیمیایی خطرناک برای کنترل آفات و حشرات استفاده می شود، یادآورشد: این سموم علاوه بر آلوده کردن محیط و زمین ، آب را هم آلوده می کنند که از این طریق به تدریج وارد بدن انسان می شود.

وی با بیان اینکه هر ایرانی به صورت غیرمستقیم سالانه 350 گرم سم مصرف می کند افزود: این میزان در مازندران به ازای هر فرد، یک کیلو و 285 گرم خواهد بود.

معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت:21 هزار و 450 نفر در کشور مبتلا به اچ آی وی مثبت هستند.

فرهنگ بابامحمودی با اشاره به اینکه بیشترین مورد ابتلا مربوط به مردها است تصریح کرد: بیش از 19 هزار نفر مرد مبتلا به ویروس ایدز هستند.