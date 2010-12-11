36 هزار طلبه خواهر در سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمود رضا جمشیدی بعد از ظهر شنبه در حاشیه افتتاح برخی پروژههای عمرانی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه تعداد مدارس علمیه سطح سه (کارشناسی ارشد) خواهران تا پایان سال جاری به حدود 50 مدرسه خواهد رسید، تصریح کرد: در حال حاضر حدود 36 هزار خواهر طلبه در سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند و برنامه مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران توسعه دورههای آموزشی سطوح عالی است.
وی با اشاره به اینکه حوزههای علمیه خواهران اجرای 200 پروژه ساختمانی را آغاز کرده است، افزود: از این میان 50 پروژه به بهرهبرداری رسیدهاند و بقیه با پیشرفت 30 تا 90 درصد روبرو بودهاند.
قائممقام مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران تعداد مدارس علمیه خواهران در کشور را 329 مدرسه ذکر کرد و گفت: در حال حاضر 11 رشته از سوی شورای گسترش حوزههای علمیه ویژه سطح سه بانوان به تصویب رسیده است و دو رشته دیگر نیز در دست تصویب قرار دارد که تا پایان سال جاری و یا اوایل سال آینده به تصویب خواهد رسید.
وی خاطرنشان ساخت: از این میان هفت رشته در مدارس علمیه خواهران تدریس میشود.
حجتالاسلام جمشیدی با اشاره به اینکه مدارس علمیه خواهران به صورت هیئت امنایی اداره میشود، خاطرنشان ساخت: اداره مدارس علمیه خواهران از سوی هیئت امنا صورت میگیرد و کمکهای مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران جنبه حمایتی دارد.
وی با اشاره به اختصاص 20 درصد بودجه ارتقاء شاخصهای فرهنگی استانها به حوزههای علمیه در سال جاری ادامه داد: این رقم بر اساس سرانه به حوزههای علمیه خواهران و برادران تخصیص داده میشود.
قائممقام مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران خاطرنشان ساخت: حدود 60 درصد این رقم به زیرساختها و 40 درصد آن به برنامههای فرهنگی اختصاص مییابد.
قم - خبرگزاری مهر: قائممقام مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران از تحصیل 36 هزار طلبه در 329 مدرسه حوزه علمیه خواهران سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمود رضا جمشیدی بعد از ظهر شنبه در حاشیه افتتاح برخی پروژههای عمرانی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه تعداد مدارس علمیه سطح سه (کارشناسی ارشد) خواهران تا پایان سال جاری به حدود 50 مدرسه خواهد رسید، تصریح کرد: در حال حاضر حدود 36 هزار خواهر طلبه در سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند و برنامه مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران توسعه دورههای آموزشی سطوح عالی است.
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