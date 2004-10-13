70درصد زباله شهر تهران شبانه جمع آوري مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، مهندس مصطفي سليمي با تاكيد بر اين موضوع كه برخي از شهروندان مساله بيرون گذاردن زباله در طول شب را رعايت نمي كنند، افزود: متاسفانه حدود 30 درصد از زباله هاي شهر تهران در ساعات مختلف روز جمع آوري مي شود.

وي تصريح كرد: البته اين مساله باعث نمي شود كه شهرداري نسبت به انجام وظايف خود كوتاهي كند؛ به طوري كه زباله هايي كه در طول شب جمع آوري مي شود بايستي تا صبح به منطقه كهريزك منتقل شود.

سليمي افزود: در واقع زباله ها در هيچ ايستگاهي باقي نمي ماند، زيرا در اين صورت مشكلات زيادي به لحاظ بهداشتي متوجه شهر و شهروندان مي شود.

مديرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران به نظافت خودروهاي حمل زباله اشاره كرد و اظهار داشت: علاوه بر شستشوي ايستگاههاي حمل زباله، خودروها نيز به طور مرتب شسته مي شوند.

به گفته سليمي، هنگام حمل زباله توسط تريلرها و كاميونها، بر روي آنها چادرهايي كشيده مي شود تا چهره شهر زشت جلوه نكند.