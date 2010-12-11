بهکده رضوی بزرگترین بنگاه اقتصادی کشاورزی خراسان شمالی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوطالب شفقت که عصر شنبه به همراه مسئولان اجرایی استان به شهرستان مانه و سملقان سفرکرده بود با بیان اینکه این مجتمع بنگاه بزرگ اقتصادی کشاورزی استان است اظهار داشت: این مجتمع نیاز به سازماندهی در مدیریت دارد چرا که نزدیک به دو سال است در حال واگذاری از کمیته امداد امام خمینی (ره) به سازمان جهاد کشاورزی می باشد.

وی تصریح کرد: این مجتمع توانایی بهره برداری از همه محصولات کشاورزی منطقه را دارد و با بازسازی مجدد آن فرایند چرخه اقتصادی استان در صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی به مواد غذایی شکل خواهد گرفت.



شفقت از درمانگاه، دامداریها و پارک موتوری این مجتمع بازدید کرد و در این بازدید اذعان کرد: تاسیات زیر بنایی این مجتمع و ماشین آلات آن نیاز به بازسازی و خرید مجدد دارد.



مقام عالی دولت در خراسان شمالی در این باره افزود: با تصمیم گیریهایی که سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنایع و معادن به همراه شرکت شهرکهای صنعتی استان اتخاذ خواهند کرد، یک تیم مشترک برای ارائه طرح مدیریتی پیشرفت و تقویت استعدادهای اقتصادی این مجتمع، تشکیل خواهد شد.



وی گفت: مجتمع کشت و صنعت بهکده رضوی در موقعیتی قرار دارد که می تواند تمام نیازهای اقتصادی استان را در زمینه صنایع تبدیلی کشاورزی و مواد غذایی تامین کند.



شفقت ادامه داد: مدیر عامل جدید این مجتمع باید با فروش لوازم، ابزارآلات و حتی دامهایی که بهره وری مناسبی ندارند، هزینه معوقات و بدهیهای این مجتمع به کارگران را پرداخت کند و در طی این مدت طرح جامعی نیز برای گسترش و توسعه این منطقه ارائه دهد.



مدیر عامل جدید مجتمع کشت وصنعت بهکده رضوی نیز در این بازدید گفت: در حال حاضر ایجاد طرحهای زود بازده در این مجتمع بالا ترین اولویت را دارد.



علیرضا عالمی پور افزود: حقوقهای معوقه کارگران بهکده بزرگترین مشکل این مجتمع است و توسعه این مجتمع در صورت پرداخت این بدهکاریها ممکن خواهد بود.



بهکده رضوی نام آبادیی است واقع در130 کیلومتری شمال غربی شهرستان بجنورد و 85 کیلومتری غرب شهرستان مانه و سملقان در حد فاصل رود اترک و انتهای جنگل گلستان بین مرز استان خراسان شمالی و استان گلستان که تقریباً دارای 63 هزار هکتار مساحت و 435 خانوار با جمعیتی بالغ بر هزارو 520 نفر می باشد.



بهکده رضوی از عمده ترین مراکز نگهداری مجذومین شفا یافته در کشور بشمار می‌رود که تعداد 129 خانوار مجذوم شفا یافته در آن سکونت دارند.