1300 هنرآموز خراسان جنوبی آموزش صنایع دستی را فرا می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، امیر انوری مقدم عصر شنبه در افتتاحیه کلاس آموزشی پارچه بافی در شهر خوسف گفت: آموزش صنایع ‌دستی چون سال‌های گذشته یکی از اولویت‌های برنامه ‌های معاونت صنایع‌ دستی خراسان جنوبی است.

وی ادامه داد: این معاونت در سال جاری آموزش صنایع‌ دستی را در سطح روستاها گسترش داده است.

معاون صنایع ‌دستی میراث فرهنگی و گردشگری خراسان جنوبی تأکید کرد: بیش از 70 درصد آموزش رشته‌ های صنایع ‌دستی خراسان جنوبی امسال در سطح روستاها پیگیری شده است.

انوری مقدم تصریح کرد: یک هزار و 200 نفر بر اساس موافقتنامه معاونت صنایع ‌دستی و بخش خصوصی تحت آموزش رشته‌ های مختلف قرار می ‌گیرند.

این مقام مسئول با بیان اینکه تا به حال 740 هنر آموز خراسان جنوبی دوره‌های آموزشی خود را با موفقیت پشت سر گذاشته ‌اند، گفت: بیش از 500 نفر آن‌ها متقاضیان آموزش صنایع ‌دستی در روستاها بوده‌اند.

وی اظهار داشت: 61 دوره آموزش صنایع‌‌ دستی منجر به آموزش 740 هنرآموز خراسان جنوبی شده است.

معاون صنایع‌ دستی میراث فرهنگی خراسان جنوبی افزود: جاجیم بافی، حوله بافی، گلیم بافی و سفره کردی رشته ‌های اولویت دار آموزش صنایع‌ دستی در سال جاری هستند.

انوری مقدم با تأکید بر اینکه آموزش صنایع‌ دستی خراسان جنوبی در سال جاری براساس نیازسنجی آموزشی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: رشته‌ های بومی در اولویت آموزش صنایع ‌دستی خراسان جنوبی قرار داشته است.