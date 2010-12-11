سفیر آمریکا برای ادای توضیحات به پارلمان آلمان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سفیر آمریکا در برلین قرار است روز چهارشنبه در کمیسیون روابط خارجی پارلمان آلمان حاضر شده و درباره مطالبی که در مورد وی در سایت ویکی لیکس منتشر شده، توضیح دهد.

وی که به دعوت کمیته دوستی پارلمانی آلمان و آمریکا به بوندستاگ فراخوانده شده، قرار است در برابر 100 نفر از نمایندگان این کشور صحبت کند.

مورفی به دلیل اظهاراتی که علیه سیاستمداران آلمانی داشته، مورد انتقاد محافل این کشور است. بنا بر اسناد منتشر شده ویکی لیکس مورفی انتقادهای تندی نیز علیه دولتمردان بویژه وزیرخارجه آلمان داشته است.