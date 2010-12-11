تهدیدهای مخرب منابع طبیعی با مشارکت همگانی کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، یوسف قاسمی عصر شنبه در بازدید از مناطق روستای شهرستان سیاهکل در جمع مردم اظهار داشت: این جنگلها و مراتع از گذشته تاکنون مستقیم و غیرمستقیم از طریق محصولات اصلی و فرعی تامین کننده معیشت ساکنان بودند اما مجموع عوامل طبیعی و غیرطبیعی بویژه طی چند دهه اخیر حیات این عرصه ها را به خطر انداخته است.
وی همچنین رشد جمعیت، افزایش شهرنشینی، گسترش ساخت و سازهای عمرانی در محدوده های جنگلی و مرتعی، بهره برداری بی رویه، عدم تعادل دام و مرتع، کاشت زیراشکوب جنگلی و مشکلات طبیعی مانند خشکسالی، فرسایش خاک و وقوع سیلابها از جمله عوامل مخاطره آمیز حیات جنگلها و مراتع عنوان کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه خواستار مشارکت مردم و بهره برداران در حفظ و احیای عرصه های طبیعی این منطقه شد و گفت: بدون تعامل مناسب و منطقی بهره برداران و طبیعت وضعیت این منابع مخاطره آمیز است.
وی خاطر نشان کرد: توسعه جامع و پایدار منطقه در گرو توجه مردم و برنامه ریزان به حفظ این منابع تجدید شونده است.
قاسمی با تاکید بر ضرورت ترویج و آموزش مردم برای حفظ واحیای مراتع، از مردم و مسئولان خواست به حفاظت و صیانت از منابع طبیعی استان توجه بیشتری داشته باشد زیرا به عنوان سرمایه های ملی توجه به این عرصه ها یک ضرورت انکارناپذیر است.
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