280 کیلوگرم مواد مخدر صنعتی در شهربابک کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان شهربابک از کشف 487 کیلو انواع موادمخدر از یک زن و شوهر قاچاقچی در این شهرستان خبر داد.

کشاورز با اشاره به کشف 487 کیلو انواع مواد مخدر در شهربابک گفت: این مواد از یک زن و شوهردر یک دستگاه سمند که بعد از تعقیب خودرو و تیراندازی به لاستیک آن متوقف شده بود، کشف شد.

وی افزود: این مواد شامل 82 کیلو مرفین، 183 کیلو حشیش، 14 کیلو شیشه و 208 کیلو تریاک است.

قاچاقچیان از راههای استان کرمان برای انتقال مواد مخدر از سمت مرزهای شرقی به استانهای مرکزی استفاده می کنند.

قاچاق مواد مخدر صنعتی طی سال جاری افزایش یافته است که زنگ خطری برای سلامت اجتماعی جامعه محسوب می شود.