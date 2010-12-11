اخلاق ورزشی به میادین ورزشی مازندران بازگردانده شود

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اتفاقات پیش آمده از سوی برخی تماشاچیان در حاشیه دیدار راه ساری و ماهان اصفهان افزود: در برنامه های سال 89 ورزش مازندران، علاوه بر اولویت بخشی به ورزش قهرمانی و همگانی، اخلاق ورزشی نیز بعد مهم تری از فعالیت های امسال دستگاه ورزش است.

وی خاطر نشان کرد: به منظور تقویت اخلاق ورزشی بین تماشاچیان و بازیکنان، جلسات متعددی با سرپرستان تیم ها برگزار شده است.

رئیس دستگاه ورزش مازندران با اشاره به اینکه متاسفانه در فصل جدید در برخی میادین فوتبال و فوتسال حرکات و شعارهای ناهنجار و غیراخلاقی از سوی برخی تماشاگرنما مشاهده شده است، تصریح کرد: این اعمال ناشایست در بین شهروندان استان علویان طبرستان بعید است.

پریچهره با بیان اینکه هیئت های ورزشی استان باید با ضداخلاقیات و ضد رفتارهای ورزشی در میادین ورزشی با جدیت برخورد کنند، یادآور شد: در مورد بی احترامی و بداخلاقی برخی تماشاگرنماها اگر اقدامی صورت نگرفت صرفا به واسطه وجود برخی تماشاچیان خوش اخلاق و علاقه مند به ورزش بوده است.

وی با اعلام اینکه ورزش بدون تماشاگر مفهوم ندارد افزود: در صورتی که تماشاگر به تماشاگرنما تبدیل شود و اخلاق ورزشی را رعایت نکند بر اساس مقررات و به واسطه قداست ورزشگاه با وی برخورد قانونی خواهد شد.

مدیرکل تربیت بدنی مازندران با تاکید بر اینکه ورزش مازندران در عین قهرمانی باید منش های پهلوانی و اخلاق ورزشی را حفظ کند، گفت: برخوردهای ناشایستی که در بازی روز گذشته صنعت ساری و فوتسال راه ساری از سوی برخی تماشاگران و گاها لیدرهای سرشناس نسبت به مربیان و مدیران ارشد استان صورت گرفته بسیار ناشایست بوده و دستگاه ورزش مازندران با خاطیان برخورد جدی خواهد کرد.

وی بیان داشت: این اقدام درست نیست به خاطر یک باخت بیایند مربی که بیش از 25 سال در میادین مختلف ورزشی خاک خورده توهین کنند و همچنین در مسابقه فوتسال به مدیران ورزشی و استانی تهمت و افترا بگویند.

پریچهره با بیان اینکه متاسفانه تعدادی از افرادی که خود را لیدر بازی های فوتسال ساری دانسته اکنون دچار بداخلاقی ورزشی شدند افزود: باید گفت که این افراد هیچ زحمتی هم برای تعالی ورزش مازندران نکشیده که اکنون از ورزش مازندران درخواست کمک مالی و مساعدت می کنند.

وی با اشاره به اینکه بنده به مسئولین تیم فوتسال راه ساری که متعلق به راه و ترابری مازندران است و هیچ ارتباطی برای حمایت از سوی تربیت بدنی مازندران قول داده ام که در صورت هر بردشان در مسابقات مبالغی را کمک کنم افزود: این عده انتظار دارند که رئیس دستگاه ورزش مازندران به تیم های بازنده نیز کمک مالی کند.

وی افزود: این حرکات ناموزون و غیرورزشی، بدنه ورزش مازندران را زیرسئوال می برد و منش پهلوانی و قهرمانی ورزشکاران ما را خدشه دار می کند.

در حواشی دیدارهای فوتبال طبرستان صنعت ساری و فوتسال راه ساری مقابل حریفان که در هر دو بازی منجر به باخت تیم های مازنی شد برخی تماشاگرنماها در بازی فوتبال به مربیان صنعت ساری بی احترامی و فحاشی کرده وعده ای دیگر از تماشاگرنماها نیز اقدام به توهین و فحاشی مدیران ارشد دستگاه ورزش و مدیران ارشد مازندران کردند.