اختلاف نظر میان صهیونیستها برای عذرخواهی از ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان، بنا بر اعلام آنکارا دولت ترکیه تنها در صورتی حاضر به بهبود روابط با تل آویو است که مقامهای صهیونیست، به دلیل حمله به کاروان آزادی عذرخواهی کنند، با این حال منابع آگاه از اختلاف نظر در بین صهیونیستها خبر می دهند.

یک منبع دیپلماتیک آگاه در این زمینه گفته است که "بنیامین نتانیاهو" شخصا موافق بهبود روابط با ترکیه است، اما "ایهود باراک" وزیر جنگ و "آویگدور لیبرمن" وزیر امور خارجه دولت وی مخالف عذرخواهی از این کشور هستند.

در عین حال مقامهای ارتش صهیونیستی نیز که مسئول کشتار 9 نفر از شهروندان ترکیه ای در حمله به کاروان کمک رسانی به غزه هستند، با وجود موافقت با پرداخت غرامت به قربانیان، مخالف هر گونه عذرخواهی از آنکارا هستند.

بر این اساس اختلاف نظر دولتمردان صهیونیست سبب شده که موانع بزرگی بر سر راه مذاکرات دو طرف به وجود آید. از این رو پیش بینی می شود که این مذاکرات در روزهای آینده به هیچ توافقی منجر نشود.

گفتنی است که دولت ترکیه پرداخت غرامت از سوی تل آویو را کافی ندانسته و خواستار عذرخواهی رسمی مقامهای صهیونیست به دلیل جنایت علیه کاروان آزادی شده است.