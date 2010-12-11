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۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۵۰

متکی‎:

تهران آماده‌ برگزاری نشست وزیران خارجه همسایگان افغانستان است

تهران آماده‌ برگزاری نشست وزیران خارجه همسایگان افغانستان است

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ضرورت تسریع در نشست همسایگان افغانستان از آمادگی تهران برای برگزاری این نشست در سطح وزیران امور خارجه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سفیر جدید افغانستان در تهران روز شنبه با‎ ‎منوچهر متکی وزیر امور خارجه‌ ایران دیدار و ‏رونوشت استوارنامه‌ خود را تسلیم‎ ‎کرد‎.

 متکی ضمن خوش‌آمدگویی به سفیر جدید افغانستان، اظهار امیدواری کرد‎ ‎وی ‏ماموریت موفقی را در راستای توسعه بیشتر روابط فی‌مابین دو کشور داشته باشد‎.

وزیر امور خارجه‌ جمهوری اسلامی ایران در ادامه به منافع و‎ ‎نگرانی‌های مشترک دو کشور اشاره کرد و افزود: باید تلاش کنیم ‏منافع مشترک را‏‎ ‎عملیاتی و نگرانی‌های مشترک را با رایزنی و مذاکره به حداقل برسانیم، جمهوری ‏اسلامی‎ ‎ایران طی 30 سال گذشته در جهت کمک به حل مشکلات افغانستان کمک کرده است.

وی ادامه داد : ما ‏معتقدیم‎ ‎همه کسانی که ادعای دوستی با افغانستان را دارند باید به دولت این کشور کمک کنند ، ‎دولت ‏افغانستان دنبال ثبات، آرامش و پیشرفت افغانستان است و حمایت از دولت‎ ‎افغانستان را حمایت از تمامیت ‏ارضی، وحدت ملی و ثبات و آرامش این کشور می دانیم .

متکی افزود: ما پیشنهاد تشکیل اجلاس وزیران خارجه‌‏‎ ‎همسایگان افغانستان را در نشست کابل دادیم و ‏معتقدیم هرچه سریع‌تر باید این اجلاس‎ ‎برگزار شود و مسائل افغانستان توسط همسایگان به طور جدی ‏مورد بررسی قرار گیرد و‎ ‎آمادگی داریم این اجلاس را در اولین فرصت در تهران برگزار کنیم‎.

عبیدالله عبید سفیر جدید افغانستان در تهران نیز‎ ‎ضمن تشکر از اظهارات وزیر امور خارجه گفت: آرزوی ما ‏این است که شاهد تحکیم هرچه‎ ‎بیشتر روابط بین دو کشور برادر و مسلمان باشیم‎.

وی ضمن اشاره به استفاده از ظرفیت‌های بسیار خوب‎ ‎ایران در راستای منافع کشورش افزود: تردیدی ‏نیست که ضروری است اجلاس وزرای خارجه‌‏‎ ‎همسایه افغانستان برگزار شود و ثبات افغانستان، ثبات ‏منطقه است و من تلاش خواهم کرد‎ ‎هرچه بهتر در روابط خوب بین دو کشور و منطقه ایفای نقش کنم‎.

کد مطلب 1208597

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