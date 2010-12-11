تهران آماده‌ برگزاری نشست وزیران خارجه همسایگان افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر ، سفیر جدید افغانستان در تهران روز شنبه با‎ ‎منوچهر متکی وزیر امور خارجه‌ ایران دیدار و ‏رونوشت استوارنامه‌ خود را تسلیم‎ ‎کرد‎.

متکی ضمن خوش‌آمدگویی به سفیر جدید افغانستان، اظهار امیدواری کرد‎ ‎وی ‏ماموریت موفقی را در راستای توسعه بیشتر روابط فی‌مابین دو کشور داشته باشد‎.

وزیر امور خارجه‌ جمهوری اسلامی ایران در ادامه به منافع و‎ ‎نگرانی‌های مشترک دو کشور اشاره کرد و افزود: باید تلاش کنیم ‏منافع مشترک را‏‎ ‎عملیاتی و نگرانی‌های مشترک را با رایزنی و مذاکره به حداقل برسانیم، جمهوری ‏اسلامی‎ ‎ایران طی 30 سال گذشته در جهت کمک به حل مشکلات افغانستان کمک کرده است.

وی ادامه داد : ما ‏معتقدیم‎ ‎همه کسانی که ادعای دوستی با افغانستان را دارند باید به دولت این کشور کمک کنند ، ‎دولت ‏افغانستان دنبال ثبات، آرامش و پیشرفت افغانستان است و حمایت از دولت‎ ‎افغانستان را حمایت از تمامیت ‏ارضی، وحدت ملی و ثبات و آرامش این کشور می دانیم .

متکی افزود: ما پیشنهاد تشکیل اجلاس وزیران خارجه‌‏‎ ‎همسایگان افغانستان را در نشست کابل دادیم و ‏معتقدیم هرچه سریع‌تر باید این اجلاس‎ ‎برگزار شود و مسائل افغانستان توسط همسایگان به طور جدی ‏مورد بررسی قرار گیرد و‎ ‎آمادگی داریم این اجلاس را در اولین فرصت در تهران برگزار کنیم‎.

عبیدالله عبید سفیر جدید افغانستان در تهران نیز‎ ‎ضمن تشکر از اظهارات وزیر امور خارجه گفت: آرزوی ما ‏این است که شاهد تحکیم هرچه‎ ‎بیشتر روابط بین دو کشور برادر و مسلمان باشیم‎.

وی ضمن اشاره به استفاده از ظرفیت‌های بسیار خوب‎ ‎ایران در راستای منافع کشورش افزود: تردیدی ‏نیست که ضروری است اجلاس وزرای خارجه‌‏‎ ‎همسایه افغانستان برگزار شود و ثبات افغانستان، ثبات ‏منطقه است و من تلاش خواهم کرد‎ ‎هرچه بهتر در روابط خوب بین دو کشور و منطقه ایفای نقش کنم‎.