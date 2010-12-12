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۲۱ آذر ۱۳۸۹، ۲۰:۰۸

سردار هامون محمدی:

پیشرفت ایران برای آمریکا قابل تحمل نیست

پیشرفت ایران برای آمریکا قابل تحمل نیست

رشت - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه قدس گیلان با اعلام اینکه پس از هشت سال جنگ تحمیلی، این همه پیشرفت ایران برای آمریکا قابل تحمل نیست، گفت: واقعیت این است که ایران در توسعه صنایع نظامی دشمنان را به وحشت انداخته است.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سردار هامون محمدی عصر یکشنبه در جمع بسیجیان عاشورا را مهمترین انگیزه بجا آوردن امر به معروف و نهی از منکر دانست و افزود: امام حسین (ع ) با این قیام ثابت کرد آنچه ارزشمند است زندگی با عزت همراه با آزادگی است.

وی افزود: امام حسین (ع ) به خاطر دفاع از حق و حقیقت و مظلومین به شهادت رسیده و همه موظفند در این روزهای بزرگ تاسوعا و عاشورا همه جوانب را رعایت کنند.

فرمانده سپاه قدس گیلان برضرورت نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تاکید کرد و گفت: شهدا محورتقویت اتحاد ملی هستند بنابراین یاد و خاطره این عزیزان را باید در جامعه زنده تر کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه شهدا متعلق به تمامی مردم هستند و همواره باید قدردان رشادت و شهادت طلبی آنان بود، اظهارداشت: فرهنگ شهادت فرهنگ سعادت و تعالی است.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه راه و اهداف شهدا باید بیش از پیش برای جوانان تبیین شود، افزود: در شرایطی که دشمنان با تمام امکانات شبیخون فرهنگی را در جامعه دنبال می کنند، فرهنگ ایثار و شهادت باید در جامعه گسترش یابد.

وی در ادامه با اعلام اینکه دستگاه های فرهنگی وظیفه خطیری در ترویج فرهنگ شهادت در جامعه دارند، یادآورشد: جوانان این مرز و بوم در زمان انقلاب با طاغوت زمان و در زمان جنگ تحمیلی نیز با استکبار جهانی مبارزه کردند و با ایثار جان خود، درخت انقلاب اسلامی را تنومند ساختند.

کد مطلب 1208605

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