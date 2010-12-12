پیشرفت ایران برای آمریکا قابل تحمل نیست

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سردار هامون محمدی عصر یکشنبه در جمع بسیجیان عاشورا را مهمترین انگیزه بجا آوردن امر به معروف و نهی از منکر دانست و افزود: امام حسین (ع ) با این قیام ثابت کرد آنچه ارزشمند است زندگی با عزت همراه با آزادگی است.

وی افزود: امام حسین (ع ) به خاطر دفاع از حق و حقیقت و مظلومین به شهادت رسیده و همه موظفند در این روزهای بزرگ تاسوعا و عاشورا همه جوانب را رعایت کنند.

فرمانده سپاه قدس گیلان برضرورت نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تاکید کرد و گفت: شهدا محورتقویت اتحاد ملی هستند بنابراین یاد و خاطره این عزیزان را باید در جامعه زنده تر کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه شهدا متعلق به تمامی مردم هستند و همواره باید قدردان رشادت و شهادت طلبی آنان بود، اظهارداشت: فرهنگ شهادت فرهنگ سعادت و تعالی است.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه راه و اهداف شهدا باید بیش از پیش برای جوانان تبیین شود، افزود: در شرایطی که دشمنان با تمام امکانات شبیخون فرهنگی را در جامعه دنبال می کنند، فرهنگ ایثار و شهادت باید در جامعه گسترش یابد.

وی در ادامه با اعلام اینکه دستگاه های فرهنگی وظیفه خطیری در ترویج فرهنگ شهادت در جامعه دارند، یادآورشد: جوانان این مرز و بوم در زمان انقلاب با طاغوت زمان و در زمان جنگ تحمیلی نیز با استکبار جهانی مبارزه کردند و با ایثار جان خود، درخت انقلاب اسلامی را تنومند ساختند.