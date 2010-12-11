هشتمین دوره مسابقات کشتی جام شهید هاشمی نژاد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، فرماندار شهرستان بهشهر عصر شنبه در جلسه ساماندهی و برنامه ریزی این جام اظهار داشت: باید جایگاه ویژه شهید هاشمی نژاد در این ورزش و به عنوان شهید اهل قلم بهشهر به جهانیان شناسانده شود.

محمد رضا البرزی افزود: این جام با حضور 20 تیم داخلی و استانی، یک تیم ملی جوانان و دو تیم خارجی و با حضور 300 ورزشکار در اوزان مختلف برگزار می شود.

ماشاء الله طرزه ای نژاد، رئیس اداره تربیت بدنی بهشهر نیز گفت: این دوره از مسابقات در سطح وسیع و پربارتر از هفت دوره قبل برگزار می شود و 9 کمیته فرهنگی، اسکان، تغذیه، پزشکی، فنی و مهندسی، امنیتی، تشریفات، تدارکات، پشتیبانی، فنی و ورزشی برای بهتر برگزار شدن این مسابقات فعال شده است.

وی گفت: هزینه های پیش بینی شده برای این دوره از مسابقات 50 میلیون تومان در نظر گرفته شده است که با همکاری فرمانداری، تربیت بدنی و دستگاه های ذیربط عملیاتی و هزینه می شود.

احمد علی مقیمی، نماینده مردم شهرستان های شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به مدال آوری مناسب مازندران در مسابقات گوانگجو چین افزود: مازندران ظرفیت خوبی در ورزش دارد و بهشهری ها نیز سهم خود را از ورزش استان ارتقاء دهند.