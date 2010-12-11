تقدیر تبلیغات اسلامی لرستان از خیرین در زمینه ساخت خانه های عالم

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان ظهر شنبه در این مراسم در سخنانی ضمن تسلیت ایام سوگواری امام حسین(ع) و یاران با وفایش، اظهار داشت: محرم و عاشورا پایه های ظلم و ستم در کل تاریخ را متزلزل ساخت.

حجت الاسلام خادمی از حضرت امام حسین(ع) به عنوان سرمشق و الگوی آزادگی و حریت در عالم وجود یاد کرد وبیان داشت: دشمنان اسلام سعی در پوشاندن و کم اثر جلوه دادن حقایق و فلسفه عاشورا دارند لذا این توطئه باید با بصیرت و ژرف نگری فعالین فرهنگی خنثی و بی اثر شود.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود کار خیرین و متولیان اماکن فرهنگی و علمی به ویژه ساخت خانه های عالم را در راستای کار اولیاء خدا دانست و یادآور شد: بدون شک ساخت این اماکن در سعادت دنیوی و اخروی متولیان موثر خواهد بود چرا که هرگونه فعالیت دینی در آنها صورت گیرد در امور دنیوی و اخروی متولیان امر به عنوان آثار ماتأخر تأثیر بسزایی خواهد داشت.

بنابر این گزارش در پایان این مراسم که در سالن جلسات اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان برگزار شد به خیرین فعال در زمینه احداث خانه های عالم در این استان لوح تقدیر و هدایایی اهداء شد.