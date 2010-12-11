۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۹:۲۲

آیت‌الله بهشتی:

اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها منوط به توحیدی‌بودن علوم است

قم - خبرگزاری مهر: سرپرست دانشگاه قم در خصوص مسئله اسلامی شدن دانشگاه‌ها گفت: اسلامی شدن هر دانشگاه منوط به این است که علوم موجود در آن توحیدی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله احمد بهشتی غروب شنبه طی مراسمی در دانشگاه قم، اظهار داشت: توحیدی بودن علوم دانشگاه به این معناست که هدف اصلی آن علوم قرب الهی باشد و معلم و متعلمان در آن هدف خود را رضای خدا و قرب الهی و در پرتو آن رضای خلق خدا قرار دهند و اگر این گونه باشد قطعاً الگوی اسلامی شدن دانشگاه وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به بومی‌سازی علوم انسانی در دانشگاه‌ها و گزینش دانشجویان بومی در هر دانشگاهی گفت: وقتی دانشگاهی در یک استان تشکیل می‌شود در درجه اول باید بومی‌گزینی را مد نظر قرار دهد و دانشجویان بومی در آن تحصیل کنند و اگر این گونه باشد بسیاری از مشکلات موجود مرتفع می‌شود.

وی توجه به علوم انسانی را یکی از دغدغه‌های مهم کشور دانست و افزود: تحول در علوم انسانی ضروری است و باید تلاش کنیم علوم انسانی را تقویت کنیم، ضمن اینکه از علوم دیگر بهره ببریم و علوم انسانی را بومی کنیم و نسبت به آن توجه ویژه داشته باشیم چراکه ما در حوزه‌های مختلف اعم از اخلاق، حقوق و... میراث گرانبها و ارزشمند زیادی داریم که زمینه را برای بومی‌سازی علوم انسانی فراهم می‌کند.

سرپرست دانشگاه قم اضافه کرد: با وجود این ظرفیت‌ها دیگر نیازی نیست در علوم انسانی به غربی‌ها مراجعه کنیم بلکه باید علوم انسانی را مدون کرده و آن را توسعه دهیم تا دیگران از علوم ما استفاده کنند.

بهشتی انسان‌سازی را از رسالت مهم دانشگاه‌ها عنوان کرد و افزود: یکی از رسالت‌های اصلی دانشگاه‌ها انسان‌سازی در تمام حوزه‌ها می‌باشد و در دانشگاه‌ها باید سعی شود تا اعتقادات دینی نسل جوان تقویت شود.

وی با اشاره به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های دانشگاه قم، رشد کمی و کیفی این دانشگاه را مد نظر قرار داد و گفت: دانشگاه قم از لحاظ کمی و کیفی زمینه‌های خوبی برای رشد و توسعه دارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: از لحاظ کیفی در این دانشگاه تمام تلاش‌ها بر این است، که اعتقادات و اخلاق تقویت شود و پرورش دانشمند و عالم از اولویت‌های این دانشگاه از لحاظ کیفی است، ضمن اینکه از لحاظ کمی نیز گسترش رشته‌ها و دانشکده‌ها و سایر مسایل جزو برنامه‌ها می‌باشد.
 

