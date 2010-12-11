به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله احمد بهشتی غروب شنبه طی مراسمی در دانشگاه قم، اظهار داشت: توحیدی بودن علوم دانشگاه به این معناست که هدف اصلی آن علوم قرب الهی باشد و معلم و متعلمان در آن هدف خود را رضای خدا و قرب الهی و در پرتو آن رضای خلق خدا قرار دهند و اگر این گونه باشد قطعاً الگوی اسلامی شدن دانشگاه وجود دارد.



وی همچنین با اشاره به بومی‌سازی علوم انسانی در دانشگاه‌ها و گزینش دانشجویان بومی در هر دانشگاهی گفت: وقتی دانشگاهی در یک استان تشکیل می‌شود در درجه اول باید بومی‌گزینی را مد نظر قرار دهد و دانشجویان بومی در آن تحصیل کنند و اگر این گونه باشد بسیاری از مشکلات موجود مرتفع می‌شود.



وی توجه به علوم انسانی را یکی از دغدغه‌های مهم کشور دانست و افزود: تحول در علوم انسانی ضروری است و باید تلاش کنیم علوم انسانی را تقویت کنیم، ضمن اینکه از علوم دیگر بهره ببریم و علوم انسانی را بومی کنیم و نسبت به آن توجه ویژه داشته باشیم چراکه ما در حوزه‌های مختلف اعم از اخلاق، حقوق و... میراث گرانبها و ارزشمند زیادی داریم که زمینه را برای بومی‌سازی علوم انسانی فراهم می‌کند.



سرپرست دانشگاه قم اضافه کرد: با وجود این ظرفیت‌ها دیگر نیازی نیست در علوم انسانی به غربی‌ها مراجعه کنیم بلکه باید علوم انسانی را مدون کرده و آن را توسعه دهیم تا دیگران از علوم ما استفاده کنند.



بهشتی انسان‌سازی را از رسالت مهم دانشگاه‌ها عنوان کرد و افزود: یکی از رسالت‌های اصلی دانشگاه‌ها انسان‌سازی در تمام حوزه‌ها می‌باشد و در دانشگاه‌ها باید سعی شود تا اعتقادات دینی نسل جوان تقویت شود.



وی با اشاره به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های دانشگاه قم، رشد کمی و کیفی این دانشگاه را مد نظر قرار داد و گفت: دانشگاه قم از لحاظ کمی و کیفی زمینه‌های خوبی برای رشد و توسعه دارد.



عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: از لحاظ کیفی در این دانشگاه تمام تلاش‌ها بر این است، که اعتقادات و اخلاق تقویت شود و پرورش دانشمند و عالم از اولویت‌های این دانشگاه از لحاظ کیفی است، ضمن اینکه از لحاظ کمی نیز گسترش رشته‌ها و دانشکده‌ها و سایر مسایل جزو برنامه‌ها می‌باشد.

