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۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۹:۱۰

روز یکشنبه/

‌دریای مازندران توفانی می شود

‌دریای مازندران توفانی می شود

ساری - خبرگزاری مهر: اداره کل مدیریت بحران مازندران با توجه به وضعیت جوی هوا طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ‌دریای مازندران فردا توفانی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل مدیریت بحران استان مازندران با توجه به وضعیت جوی هوا اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: با عنایت پیش‌بینی‌های هواشناسی و وضعیت جوی استان، از اواخر روز دوشنبه تا سه‌شنبه شاهد ناپایداری‌هایی به شکل رشد ابر همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد در مازندران هستیم.

‌اداره کل مدیریت بحران استان مازندران به تمام شهروندان مسافران توصیه کرد در هنگام تردد در محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی استان به ویژه در هنگام بارندگی‌های شدید با رعایت نکات ایمنی و توقف در مکان مناسب و امن باکسب اطلاعات از مسیر طی طریق کنند.

در این اطلاعیه از مسافران خواسته شده در مواقع توفانی بودن دریا از شنا کردن خودداری کنند.

همچنین از ساکنان بومی حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و نقاط سیل‌گیر خواسته شده است در هنگام بارندگی‌های شدید و رگباری با رعایت نکات ایمنی در مکان مناسب و ایمن پناه‌ گیری کنند.
کد مطلب 1208624

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