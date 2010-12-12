به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رضایی نایب قهرمان رقابت‌های کشتی آزاد المپیک آتن سرمربی تیم صدرای زیرآب در مسابقات کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور می‌شود.

به همین دلیل رضایی روز جمعه با حضور در زیرآب به تماشای رقابت‌های انتخابی کشتی گیران جوان برای حضور در این تیم پرداخت تا کشتی گیران جوان را برای شرکت در رقابت‌های لیگ شناسایی کند.

این کشتی گیر پیشین تیم ملی ایران قصد دارد با هماهنگی مسئولان باشگاه زمینه حضور دو کشتی گیر خارجی را در رقابت‌های لیگ فراهم آورد و در کنار آن بیشتر از کشتی گیران جوان و آینده‌دار در ترکیب خود استفاده کند.

قرار است لیگ برتر کشتی از روز 29 آذرماه آغاز شود.