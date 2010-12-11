آموزش کتابهای استاندارد نظام پرستاری در بیمارستانها الزامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کلثوم رئیس پور با بیان اینکه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی استانداردهای بالینی سازمان نظام پرستاری تدوین شده و به سوپر وایزرهای آموزشی اعلام شده است، اظهار داشت: سرفصل های بالینی و مراقبت های پرستاری توسط وزارت بهداشت تعریف شده است.
وی گفت: بر اساس کتاب مرجع پرستاری استانداردهای پرستاری در گروه های مختلف توسط سازمان نظام پرستاری کشور تدوین شده است.
وی افزود: اکنون تمامی بخش ها در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ملزم به خریداری کتاب و آموزش آن به پرستاران شده اند.
وی با بیان اینکه راهنمای بالینی پرستاری توسط دفتر پرستاری وزارت بهداشت هم در سطح مدیران پرستاری آموزش داده شده است، خاطرنشان کرد: آموزش به سایر گروه های پرستاری در دستور کار این سازمان قرار دارد.
کارشناس پرستاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی اضافه کرد: برای ارزیابی میزان اثربخشی آموزش، چک لیست هایی در این سرفصل های بالینی و مراقبت های پرستاری تهیه شده است.
رئیس پور، نحوه ثبت گزارش، کنترل آی. وی لاین، نحوه کار با دستگاه های مختلف، شیوه گزارش نویسی(مختصر، گویا و بیانگر وضعیت بیمار) را از موارد ذکر شده در چک لیست ها عنوان کرد.
وی افزود: سرپرستاران بخش ها باید این چک لیست ها را ارزیابی کنند و با مشاهده مستقیم، نیازهای آموزشی پرستاران هربخش را مشخص کنند سپس بر اساس اولویت بندی برای محتوای آموزشی و زمان ارائه آن برنامه ریزی کنند.
کارشناس پرستاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی گفت: آموزش کتابهای استاندارد نظام پرستاری در تمامی بخش های بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی الزامی شد.
