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۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۲۰:۲۳

نمایش یکصد سال کاشیکاری ایران در مونیخ

نمایش یکصد سال کاشیکاری ایران در مونیخ

همزمان با برپایی نمایشگاه "ایران، سرزمین نیایش" در مونیخ، آثار هنری استاد کاشیکاری کشورمان با موضوع معرفی خط بنایی و کاشیکاری به نمایش در می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ماهرالنقش، استاد کاشیکاری کشورمان در این باره گفت: در این نمایشگاه سیر تحول و تطور معماری ایران به عنوان بخشی از هنر ایرانی- اسلامی در یکصد سال اخیر بررسی خواهد شد.

وی معماری اصیل ایرانی را مقدس و ارزشمند معرفی کرد و گفت: این هنر از گذشته‌های بسیار دور به ما رسیده و نمونه‌های آن در دنیا وجود ندارد.

به همین دلیل و در راستای تلاش برای حفظ این هنر گرانبها حدود 14 قرن کاشیکاری ایران که سینه به سینه، از طریق استاد به شاگرد و یا پدر به پسر منتقل شده است، در 10 جلد به چاپ رسیده است.

نمایشگاه "ایران، سرزمین نیایش" از 20 آذرماه تا 26 بهمن با هدف بررسی سیر تحول و تطور فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی در یکصد سال اخیر با ارائه آثار هنری کشورمان در مونیخ برگزار می‌شود .

 

کد مطلب 1208636

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