نمایش یکصد سال کاشیکاری ایران در مونیخ

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ماهرالنقش، استاد کاشیکاری کشورمان در این باره گفت: در این نمایشگاه سیر تحول و تطور معماری ایران به عنوان بخشی از هنر ایرانی- اسلامی در یکصد سال اخیر بررسی خواهد شد.

وی معماری اصیل ایرانی را مقدس و ارزشمند معرفی کرد و گفت: این هنر از گذشته‌های بسیار دور به ما رسیده و نمونه‌های آن در دنیا وجود ندارد.

به همین دلیل و در راستای تلاش برای حفظ این هنر گرانبها حدود 14 قرن کاشیکاری ایران که سینه به سینه، از طریق استاد به شاگرد و یا پدر به پسر منتقل شده است، در 10 جلد به چاپ رسیده است.

نمایشگاه "ایران، سرزمین نیایش" از 20 آذرماه تا 26 بهمن با هدف بررسی سیر تحول و تطور فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی در یکصد سال اخیر با ارائه آثار هنری کشورمان در مونیخ برگزار می‌شود .



