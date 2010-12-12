علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: امروز در کشورهای همسایه یا حتی کشورهای دور سعی می کنند با یکسری تبلیغات، جوانان کشورمان را به لحاظ علاقه‌ای که نسبت به فعالیت‌های علمی دارند جذب کنند که باید با دقت به این تبلیغات نگاه شود چرا که بعضی از این تبلیغات می‌تواند تهدید باشند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: بعضی از این تبلیغات از آن جهت تهدید هستند که شرایط مناسبی چه از نظر سیاسی و فرهنگی و چه از نظر علمی در این کشورها فراهم نیست و هزینه های سنگینی نیز برای تحصیل در این کشورها به جوانان تحمیل می شود بدون اینکه نتایج خوبی را به بار بیاورد.

رهایی در بیان انتظار از مجموعه رسانه ها گفت: مجموعه های خبری داخلی باید مردم را در زمینه تبلیغات شبکه های بیگانه آگاه کنند چون معلوم نیست این تبلیغات برای فرزندان این مملکت که عموما افراد با استعداد، خلاق و توانمندی هستند بتوانند به بار بشینند و آنها را در یک مسیر مطلوب علمی راهنمایی کنند.