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۲۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۴

لیگ برتر کشتی فرنگی با حضور چهار تیم برگزار می‌شود

لیگ برتر کشتی فرنگی با حضور چهار تیم برگزار می‌شود

مسابقات کشتی فرنگی لیگ برتر باشگاه‌های کشور از روز دوشنبه 6 دی‌ماه با حضور چهار تیم آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه هماهنگی رقابت‌های لیگ برتر کشتی که امروز دوشنبه در محل خانه کشتی تهران برگزار شد، تصمیم بر آن گرفته شد که رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی با حضور چهار تیم برگزار شود.

براین اساس تیم‌های گاز کرمانشاه، گاز اردبیل، شرکت ملی حفاری خوزستان و آنزان ایذه از روز دوشنبه 6 دی‌ماه و به صورت دوره‌ای به مصاف یکدیگر می‌روند. برنامه این رقابت‌ها متعاقبا از سوی کمیته لیگ اعلام خواهد شد.

فصل گذشته رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی نیز با حضور چهار تیم برگزار شد که تیم گاز کرمانشاه به مقام قهرمانی این مسابقات دست یافت.

کد مطلب 1208641

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