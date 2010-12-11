19 کشته و زخمی در انفجار هلمند/ درگیری معترضان با پلیس 11 زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، انفجار تروریستی امروز شنبه در ولایت جنوبی هلمند افغانستان 19 کشته و زخمی بر جا گذاشت.

یک مقام این ولایت با اعلام این مطلب از کشته شدن چند کودک در این انفجار تروریستی خبر داد. وی با متهم کردن طالبان به انجام این عملیات تروریستی گفت که انفجار مذکور به هنگام عبور یک خودروی حامل غیرنظامیان از یک خیابان رخ داده است.

در ولایت قندهار نیز انفجار یک بمب در پارکینگ اداره پلیس منجر به مجروحیت 4 نیروی پلیس و 6 غیرنظامی شده است. این انفجار بخشی از ساختمان پلیس را تخریب کرده و به اماکن مجاور نیز آسیب رسانده است.

به گفته شاهدان، عاملان این حمله با استفاده از یک تویوتا که خودرویی معمول در این شهر است، خود را به مکان مذکور رسانده و مواد منفجره جاسازی شده در آن را منفجر ساخته اند.

شینهوا نیز گزارش داد که درگیری معترضان با پلیس در شرق افغانستان 11 مجروح بر جای گذاشته است. به گفته یک مقام پلیس ولایت پکتیکا تظاهرات کنندگان در اعتراض به کشته شدن 7 غیرنظامی به دست نیروهای ناتو به خیابانهای شهر گردز مرکز این ولایت آمده بودند.

گفتنی است در نتیجه درگیریهای ناتو و شبه نظامیان افغانستان در شش ماه نخست سال 2010 هزار و 271 غیرنظامی کشته شده اند.