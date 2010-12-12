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۲۱ آذر ۱۳۸۹، ۸:۳۱

لرستان بارانی شد

لرستان بارانی شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: با ورود سامانه باران زا به استان لرستان بالاخره باران در این استان باریدن گرفت.

سرپرست اداره کل هواشناسی استان لرستان در این رابطه در سخنانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین تحلیل از داده ها و نقشه های هواشناسی از بعد از ظهر امروز ورود یک سامانه بارشی مناطق شمال غرب و غرب کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

نورالدین سپهوند ادامه داد: این سامانه بارشی موجب خواهد شد که طی روزهای یکشنبه و دوشنبه بارش ها از شدت بیشتری برخوردار شوند.

وی یادآور شد: همچنین پیش بینی می شود با کاهش دما در برخی مناطق مرتفع استان بارش ها به صورت برف باشد.

سرپرست اداره کل هواشناسی استان لرستان ادامه داد: متاسفانه با کاهش بارش ها در سال زراعی جاری تنها 20 میلی متر بارندگی در استان ثبت شده است که این میزان نسبت به بلندمدت 72 درصد و نسبت به سال گذشته 85 درصد کاهش را نشان می دهد.

کد مطلب 1208645

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