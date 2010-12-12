لرستان بارانی شد

سرپرست اداره کل هواشناسی استان لرستان در این رابطه در سخنانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین تحلیل از داده ها و نقشه های هواشناسی از بعد از ظهر امروز ورود یک سامانه بارشی مناطق شمال غرب و غرب کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

نورالدین سپهوند ادامه داد: این سامانه بارشی موجب خواهد شد که طی روزهای یکشنبه و دوشنبه بارش ها از شدت بیشتری برخوردار شوند.

وی یادآور شد: همچنین پیش بینی می شود با کاهش دما در برخی مناطق مرتفع استان بارش ها به صورت برف باشد.

سرپرست اداره کل هواشناسی استان لرستان ادامه داد: متاسفانه با کاهش بارش ها در سال زراعی جاری تنها 20 میلی متر بارندگی در استان ثبت شده است که این میزان نسبت به بلندمدت 72 درصد و نسبت به سال گذشته 85 درصد کاهش را نشان می دهد.