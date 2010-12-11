  1. بین الملل
  2. سایر
۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۲۱:۴۳

وکیل آسانگ:

متهم کردن موکلم به جاسوسی خلاف قانون اساسی آمریکا است

متهم کردن موکلم به جاسوسی خلاف قانون اساسی آمریکا است

وکیل موسس سایت ویکی لیکس ضمن رد اتهام جاسوسی وارد شده از سوی واشنگتن به وی اعلام کرد: این اتهام مغایر با قانون اساسی آمریکا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جنیفر رابینسون" وکیل مدافع "جولیان آسانگ" هر گونه متهم کردن وی به جاسوسی از سوی دولت آمریکا با برخلاف قوانین این کشور دانست.

وی با بیان این مطلب به خبرنگاران در لندن تاکید کرد: طبق قانون اساسی آمریکا این اقدام مصونیت رسانه ها را زیر سئوال خواهد برد.
 
وکیل آسانگ با اشاره به اظهارات مقامهای آمریکایی درباره یافتن راهی جهت تحت تعقیب قرار دادن موسس ویکی لیکس، آمادگی خود و همکارانش را برای مقابله با این اقدامات اعلام کرد.
 
رابینسون بار دیگر ضمن حمایت از اقدامات موکل خود افزود: ما می دانیم اتهاماتی که به آقای آسانگ وارد خواهد شد، بر چه مبنایی تنظیم شده است.
 
قرار است روز سه شنبه این هفته مقامهای قضایی انگلیس درباره موسس ویکی لیکس که در حال حاضر در زندانی در جنوب لندن به سر می برد، تصمیم گیری کنند.
 
بر این اساس این مقامها درباره نگهداشتن آسانگ در لندن و بازجویی از وی و یا تحویل دادنش به دولت سوئد تصمیم می گیرند. گفتنی است جولیان آسانگ 39 ساله هفته گذشته به اتهام سوء استفاده جنسی توسط پلیس لندن بازداشت شد.
کد مطلب 1208657

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها