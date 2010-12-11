متهم کردن موکلم به جاسوسی خلاف قانون اساسی آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جنیفر رابینسون" وکیل مدافع "جولیان آسانگ" هر گونه متهم کردن وی به جاسوسی از سوی دولت آمریکا با برخلاف قوانین این کشور دانست.

وی با بیان این مطلب به خبرنگاران در لندن تاکید کرد: طبق قانون اساسی آمریکا این اقدام مصونیت رسانه ها را زیر سئوال خواهد برد.

وکیل آسانگ با اشاره به اظهارات مقامهای آمریکایی درباره یافتن راهی جهت تحت تعقیب قرار دادن موسس ویکی لیکس، آمادگی خود و همکارانش را برای مقابله با این اقدامات اعلام کرد.

رابینسون بار دیگر ضمن حمایت از اقدامات موکل خود افزود: ما می دانیم اتهاماتی که به آقای آسانگ وارد خواهد شد، بر چه مبنایی تنظیم شده است.

قرار است روز سه شنبه این هفته مقامهای قضایی انگلیس درباره موسس ویکی لیکس که در حال حاضر در زندانی در جنوب لندن به سر می برد، تصمیم گیری کنند.

بر این اساس این مقامها درباره نگهداشتن آسانگ در لندن و بازجویی از وی و یا تحویل دادنش به دولت سوئد تصمیم می گیرند. گفتنی است جولیان آسانگ 39 ساله هفته گذشته به اتهام سوء استفاده جنسی توسط پلیس لندن بازداشت شد.