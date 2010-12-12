جنگلهای گلوگاه مازندران طعمه حریق شد

مدیر کل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری با تایید این خبر به مهر گفت: آتش در جنگلهای گلوگاه دوباره شعله ور شد.

عباس علی نوبخت افزود: وزش باد باعث شد تا زغالهای نیمه افروخته جنگل گلوگاه شعله ور شود.

وی با اشاره به اینکه نیروهای مردمی بسیج، هلال احمر، محیط زیست و یگان حفاظت در این منطقه حضور دارند گفت: با کمک چرخ بال توانستیم آتش را مهار کنیم.

مدیر کل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری با اشاره به مهار آتش درپنج هکتار منطقه لاجیم سوادکوه، چهار هکتار مرزن آباد و چهار هکتار کلیجانرستاق در جمعه شب گفت: بیش از 20 هکتار مناطق جنگلی گلوگاه خسارت دید.

گلوگاه دارای 80 هزار هکتار منطقه جنگلی است.

