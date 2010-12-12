همایش استانی تئاتر عاشوراییان خوزستان برگزار می شود

حسن پورکیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در دزفول اظهار داشت: همایش تئاتر عاشورائیان با مضمون وقایع عاشورا و حوادث قبل و بعد از آن در دو بخش نمایش صحنه ای و تعزیه یا شبیه خوانی از 29 دی ماه الی چهار بهمن ماه سال جاری با حضور هنرمندان و گروه های مختلف تئاتر مذهبی استان خوزستان در شهرستان دزفول برگزار می شود.

پورکیانی افزود: در عین حال گروه های متقاضی شرکت در همایش باید دو حلقه لوح فشرده از نمایش و تعزیه را تا پایان روز 15 دی ماه به دبیرخانه همایش واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دزفول به همراه مجوز کتبی نویسنده برای نمایش های صحنه ای ارسال کنند.



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