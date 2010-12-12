  1. استانها
  2. خوزستان
۲۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۵۵

در دزفول؛

همایش استانی تئاتر عاشوراییان خوزستان برگزار می شود

همایش استانی تئاتر عاشوراییان خوزستان برگزار می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دزفول گفت: همایش استانی تئاتر عاشورائیان با هدف خلق تجارب نوین در عرصه هنر نمایش عاشورایی در شهرستان دزفول برگزار می شود.

حسن پورکیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در دزفول اظهار داشت: همایش تئاتر عاشورائیان با مضمون وقایع عاشورا و حوادث قبل و بعد از آن در دو بخش نمایش صحنه ای و تعزیه یا شبیه خوانی از 29 دی ماه الی چهار بهمن ماه سال جاری با حضور هنرمندان و گروه های مختلف تئاتر مذهبی استان خوزستان در شهرستان دزفول برگزار می شود.

پورکیانی افزود: در عین حال گروه های متقاضی شرکت در همایش باید دو حلقه لوح فشرده از نمایش و تعزیه را تا پایان روز 15 دی ماه به دبیرخانه همایش واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دزفول به همراه مجوز کتبی نویسنده برای نمایش های صحنه ای ارسال کنند.

همچنین تلفن 06412240327 آماده پاسخگویی به هرگونه سئوال در این خصوص می باشد.

 
کد مطلب 1208686

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها