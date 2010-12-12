به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله رضا استادی شامگاه شنبه در ادامه بحث خود پیرامون «شفاعت» در جمع عزاداران حسینی(ع) در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) افزود: در روایت آمده است که امام صادق(ع) هنگام رحلت فرمودند همه خویشان را جمع کنند، همه را جمع کردند و ایشان فرمودند که شفاعت ما اهل بیت(ع) به کسی که نماز را سبک بشمارد نمی‌رسد.



وی ادامه داد: یکی از علما در این باره گفته است که امام صادق(ع) نفرموده‌اند ما شفاعت نمی‌کنیم بلکه فرموده‌اند شفاعت ما به چنین فردی نمی‌رسد.



وی افزود: ما باید تا جایی که می‌توانیم نماز را در مسجد و به جماعت بخوانیم و آن را سبک نشمریم.



نماز بر همه کارها مقدم است



استاد حوزه علمیه قم تأکیدکرد: چقدر خوب است که در محافل و مجالس و میهمانی‌ها، ابتدا نماز برگزار شود و بعد از آن پذیرایی و میهمانی داشته باشیم.



وی با اشاره به شافعان روز قیامت ادامه داد: در برخی از روایات، انبیاء، علما و شهدا به عنوان شفیعان روز جزا معرفی شده‌اند و شفاعت هرکدام از اینها حدی دارد.



آیت الله استادی با بیان اینکه اطاعت زن از شوهرش واجب است به سایر افرادی که می‌توانند شفاعت کنند اشاره کرد و گفت: پیامبر(ص) می‌فرمایند زنی که حج بیت الله الحرام رفته، زکات مالش را پرداخته است و از شوهرش اطاعت کند و از دوستان و محبان حضرت علی(ع) باشد با شفاعت حضرت زهرا(س) به بهشت می‌رود.



عضو جامعه مدرسین حوزه افزود: در روایات آمده است که همسایه می‌تواند برای همسایه شفاعت کند؛ از امام صادق‌(ع) سئوال شد آیا مومن می‌تواند برای خانواده‌اش شفاعت کند؟ فرمودند: بله مومن برای خانواده‌اش شفاعت می‌کند و خداوند شفاعتش را قبول می‌کند.



قاریان عامل به قرآن تا 10 نفر را شفاعت می‌کنند



استاد حوزه علمیه قم قرآن را یکی دیگر از شافعان در روز قیامت برشمرد و عنوان کرد: هر فردی که قرآن بخواند، آن را حفظ و حلال و حرام قرآن را رعایت و به آن عمل کند چنین قاری یا حافظی می تواند برای 10 نفر شفاعت کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: در روایات داریم که قرآن را یاد بگیرید زیرا قرآن برای اصحابش در روز قیامت شفاعت می‌کند.



وی با بیان اینکه خود عمل انسان می‌تواند شفیع او باشد تصریح کرد: در روایات داریم که درود بر پیامبر(ص) و آل او بفرستید تا این عمل، شما را شفاعت کند.



آیت الله استادی حضرت علی(ع) را یکی دیگر از شافعان روز قیامت عنوان و اظهار داشت: روایتی از رسول اکرم(ص) داریم که مشابه آن نیز از حضرت علی(ع) نقل شده است که علی(ع) شفاعت می‌کند و شفاعت او پذیرفته است.



وی با بیان اینکه همه نیازمند شفاعت هستند افزود: باید مراقب باشیم و کاری نکنیم که با دست خودمان خود را از شفاعت محروم کنیم.



عضو جامعه مدرسین با بیان اینکه قرآن می‌فرماید اگر برای گناهانی که کرده‌اید استغفار کنید و یا از پیامبر(ص) بخواهید برای شما استغفار کند خدا شما را می‌آمرزد، افزود: مهمترین چیزی که انسان در زندگی باید مراقب آن باشد دین است.

وی تأکید کرد: اگر مواظب دینمان نباشیم اعمالمان مورد قبول نیست و اطاعت ما، اطاعت نیست.