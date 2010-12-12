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۲۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۷

آیت الله استادی:

شفاعت اهل بیت (ع) به سبک شمارندگان نماز نمی‌رسد

شفاعت اهل بیت (ع) به سبک شمارندگان نماز نمی‌رسد

قم - خبرگزاری مهر: عضو جامعه مدرسین حوزه تأکید کرد: بر اساس روایات، شفاعت اهل بیت(ع) به کسانی که نماز را سبک بشمارند، نمی‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله رضا استادی شامگاه شنبه در ادامه بحث خود پیرامون «شفاعت» در جمع عزاداران حسینی(ع) در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) افزود: در روایت آمده است که امام صادق(ع) هنگام رحلت فرمودند همه خویشان را جمع کنند، همه را جمع کردند و ایشان فرمودند که شفاعت ما اهل بیت(ع) به کسی که نماز را سبک بشمارد نمی‌رسد.

وی ادامه داد: یکی از علما در این باره گفته است که امام صادق(ع) نفرموده‌اند ما شفاعت نمی‌کنیم بلکه فرموده‌اند شفاعت ما به چنین فردی نمی‌رسد.

وی افزود: ما باید تا جایی که می‌توانیم نماز را در مسجد و به جماعت بخوانیم و آن را سبک نشمریم.

نماز بر همه کارها مقدم است

استاد حوزه علمیه قم تأکیدکرد: چقدر خوب است که در محافل و مجالس و میهمانی‌ها، ابتدا نماز برگزار شود و بعد از آن پذیرایی و میهمانی داشته باشیم.

وی با اشاره به شافعان روز قیامت ادامه داد: در برخی از روایات، انبیاء، علما و شهدا به عنوان شفیعان روز جزا معرفی شده‌اند و شفاعت هرکدام از اینها حدی دارد.

آیت الله استادی با بیان اینکه اطاعت زن از شوهرش واجب است به سایر افرادی که می‌توانند شفاعت کنند اشاره کرد و گفت: پیامبر(ص) می‌فرمایند زنی که حج بیت الله الحرام رفته، زکات مالش را پرداخته است و از شوهرش اطاعت کند و از دوستان و محبان حضرت علی(ع) باشد با شفاعت حضرت زهرا(س) به بهشت می‌رود.

عضو جامعه مدرسین حوزه افزود: در روایات آمده است که همسایه می‌تواند برای همسایه شفاعت کند؛ از امام صادق‌(ع) سئوال شد آیا مومن می‌تواند برای خانواده‌اش شفاعت کند؟ فرمودند: بله مومن برای خانواده‌اش شفاعت می‌کند و خداوند شفاعتش را قبول می‌کند.

قاریان عامل به قرآن تا 10 نفر را شفاعت می‌کنند

استاد حوزه علمیه قم قرآن را یکی دیگر از شافعان در روز قیامت برشمرد و عنوان کرد: هر فردی که قرآن بخواند، آن را حفظ و حلال و حرام قرآن را رعایت و به آن عمل کند چنین قاری یا حافظی می تواند برای 10 نفر شفاعت کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: در روایات داریم که قرآن را یاد بگیرید زیرا قرآن برای اصحابش در روز قیامت شفاعت می‌کند.

وی با بیان اینکه خود عمل انسان می‌تواند شفیع او باشد تصریح کرد: در روایات داریم که درود بر پیامبر(ص) و آل او بفرستید تا این عمل، شما را شفاعت کند.

آیت الله استادی حضرت علی(ع) را یکی دیگر از شافعان روز قیامت عنوان و اظهار داشت: روایتی از رسول اکرم(ص) داریم که مشابه آن نیز از حضرت علی(ع) نقل شده است که علی(ع) شفاعت می‌کند و شفاعت او پذیرفته است.

وی با بیان اینکه همه نیازمند شفاعت هستند افزود: باید مراقب باشیم و کاری نکنیم که با دست خودمان خود را از شفاعت محروم کنیم.

عضو جامعه مدرسین با بیان اینکه قرآن می‌فرماید اگر برای گناهانی که کرده‌اید استغفار کنید و یا از پیامبر(ص) بخواهید برای شما استغفار کند خدا شما را می‌آمرزد، افزود: مهمترین چیزی که انسان در زندگی باید مراقب آن باشد دین است.

وی تأکید کرد: اگر مواظب دینمان نباشیم اعمالمان مورد قبول نیست و اطاعت ما، اطاعت نیست.

کد مطلب 1208696

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