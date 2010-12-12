احداث سد عرضه و تقاضا در فارس را کنترل می کند

جعفر قادری با بیان اینکه با ایجاد سدها می توان جریان آب را کنترل کرد در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: یکی از عمده ترین مشکلات استان فارس این است که زمان عرضه و تقاضا با یکدیگر تناسبی نداشته به گونه ای که بیشترین تقاضا مربوط به فصل تابستان است در حالی که بیشترین عرضه در فصل زمستان صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: با احداث سد می توان این دو مسئله را کنترل کرد تا در آینده استان فارس با مشکل مواجه نشود علاوه بر این سدها می توانند جریان آب را کنترل کنند.

نماینده مردم شیراز با اشاره به اینکه استان فارس یکی از استانهای خشک کشور به شمار می رود، گفت: در حال حاضر سدهای کوار، سیوند، تنگاب، سلمان فارسی، سد نرگسی کازرون، پارسیان، هایقر، شش پیر و... از جمله سدهایی است که بهره برداری و یا در دست اجراست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت بحرانی استان فارس به دلیل خشکسالیهای اخیر گفت: عمده ترین آبهای این استان یا به تعبیری بین 90 تا 95 درصد از آب شیرین در بخش کشاورزی مصرف می شود و تنها بین پنج تا 10 درصد برای آب شرب و موارد صنعتی و بهداشتی مصرف می شود.

نماینده مردم شیراز با بیان اینکه با احداث سدها می توان مشکلات آب شرب و صنعتی را برطرف کرد، اظهار داشت: عمده ترین مشکل استان فارس مربوط به مصرف آب در بخش کشاورزی است زیرا حجم قابل توجهی از آبهای استان در این حوزه مصرف می شود که باید در این رابطه تدابیری اتخاذ شود در غیر این صورت در آینده ای نزدیک با مشکلات زیادی روبرو خواهیم شد.

وی در خصوص راهکارهای لازم برای جلوگیری از مصرف بی رویه آب در حوزه کشاورزی خاطرنشان کرد: باید به سمت استفاده از روشهای گلخانه ای برای کشت محصولات رفت زیرا با انجام اینکار می توان تا حدودی از مشکلات کاست اما در حال حاضر سهم استان فارس در استفاده از روش گلخانه ای بسیار پایین است در حالیکه میزان قابل توجهی از محصولات در این استان تولید می شود.

قادری ادامه داد: احداث کانالهای پشت سد، بارور کردن ابرها، انتقال آب از دریاچه به دشتهای داخلی، استفاده از تکنولوژیهای جدید و انتقال آب از دریا به سمت نواحی غربی می تواند موثر واقع شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: علاوه بر این باید از آبهای بازیافتی فاضلابها برای تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی استفاده کرد و به صورت جدی استفاده دوباره از آبها در دستور کار قرار گیرد.