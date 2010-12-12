سیستم حمل و نقل صادرات فارس نگران کننده است

فریدون فرقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با اشاره به نزدیک شدن به زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: یکی از مباحث مهم اجرای این قانون بحث حاملهای انرژی است که در این راستا اگر مسئولین استان به فکر راه حلهای درست اجرایی نباشند صادرات فارس با مشکل مواجه می شود.

وی ادامه داد: مدت زیادی است که در بحث صادرات کالا از فارس با مشکلاتی مواجه هستیم چرا که دسترسی این استان به بنادر راحت نیست و باید هزینه های بیشتری را پرداخت کرد.

رئیس انجمن مدیران صنایع فارس تصریح کرد: عدم توسعه سیستم حمل و نقل ریلی و هوایی باعث شده هزینه صادارت فارس افزایش داشته باشد که اگر مسئولین به فکر حل این مشکل نباشند به طور یقین صادرات این استان پس از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها با مشکل مواجه می شود.

فرقانی با اشاره به مشکلات صادرات سیمان از فارس افزود: یکی از کشورهای هدف فارس در بحث صادرات سیمان عراق است که باید در مرحله نخست به فکر ارایه راهکاری مناسب برای جلو گیری از افزایش نرخ کرایه های حمل سیمان و رساندن بار به مرز باشیم.

وی یادآور شد: یکی از چشم اندازهای فارس افزایش توان تولید سیمان است که با راه اندازی کارخانه های جدید این هدف محقق خواهد شد ولی باید توجه داشت که اکثر تولیدات این مراکز باید در بحث صادرات مصرف شود که اگر امروز به فکر حمل ونقل سیمان صادراتی نباشیم در آینده کارخانجات جدید نیز با مشکل مواجه می شوند.

رئیس انجمن مدیران صنایع فارس تاکید کرد: سیستم صادرات سیمان در تمامی دنیا به صورتی است که با کمترین قیمت برای صادرات عرضه می شود به همین دلیل کمترین میزان افزایش قیمت سیمان باعث از دست دادن بازارهایی می شود که سالها برای بدست آوردن آنها تلاش کردیم.

فرقانی یادآور شد: عدم توجه به سیستم حمل و نقل صادراتی باعث کاهش 400 میلیون دلاری صادرات استان خواهد شد.