توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شیراز تسریع شد

محمودرضا طالبان در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: 40 پهنه سکونتگاههای غیررسمی در شهر شیراز شناسایی شده که از این تعداد 10 محله اولویت دار مطالعه و به تصویب ستاد استانی توانمند سازی رسید و از این مناطق سه محله کتس بس، سعدی و سهل آباد به عنوان پایلوت انتخاب شدند.

وی با اشاره به تعریف سکونتگاههای غیر رسمی افزود: این سکونتگاهها به مناطقی گفته می شود که مهاجرین روستایی و محرومان جامعه شهری را در خود جای داده و خارج از برنامه ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری بوده که به طور عمده بدون مجوز در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها اقدام به ساخت و ساز شده است.

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان فارس تصریح کرد: فقدان سند مالکیت رسمی و محرومیت از خدمات و زیرساختهای شهری از شاخصهای این مناطق به شمار می روند.

طالبان با اشاره به اهداف طرح توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی گفت: زمینه سازی جهت ارائه خدمات پایه و زیربنایی، بسترسازی مناسب برای استفاده از امکانات شهری به همراه مشارکت همه جانبه ساکنین این سکونتگاهها در تصمیم گیریها، ارتقای سطح فرهنگ وآگاهیهای اجتماعی و اقتصادی ساکنین، بهسازی و تامین زیرساختها به منظور کاهش فاصله این مناطق با مرکز اصلی شهر و رفع تبعیض به ویژه برای گروههای کم درآمد و آسیب پذیر از جمله اهداف این طرح است.

وی با تاکید بر اینکه عملیات اجرایی در این سه منطقه در نیمه اول سال جاری به پایان رسید، گفت: با توجه به فعالیتها و پیگیریهای صورت گرفته توسط دبیرخانه این ستاد در مدت کمتر از یکسال رایزنیهای مناسبی با دستگاههای بهره بردار و ساکنین این مناطق صورت گرفت که توانستیم بحث تامین زمین، اجرای برنامه های آموزشی با رویکرد سطح ارتقای فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی صورت گرفت.