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۲۱ آذر ۱۳۸۹، ۹:۱۲

جامعی:

بارندگیهای مطلوب در استان فارس از دی ماه آغاز می شود

بارندگیهای مطلوب در استان فارس از دی ماه آغاز می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی استان فارس اعلام کرد که بارندگیهای مطلوب از دی ماه در این استان آغاز می شود.

عبدالکریم جامعی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با بیان اینکه وضعیت بارندگی در سال جاری تاکنون مساعد نبوده، گفت: وضعیت بارش در استان فارس تا کنون کمتر از حد نرمال بوده است.

وی با اشاره به بارندگی سال جاری استان فارس تاکنون گفت: نگرانی از بابت عدم بارندگی در استان فارس همچنان ادامه دارد چراکه تا کنون شاهد بارندگی مناسبی که باعث جبران کمبودها باشد، نبوده ایم.

مدیرکل سازمان هواشناسی استان فارس با بیان اینکه مطالعات هواشناسی با استفاده از ماهواره انجام می شود، تصریح کرد: با توجه به عکسها و نقشه های ماهواره ای امیدواریم بارندگیهای استان فارس از دی ماه به شکل مناسبی انجام که البته بارندگیهای سال جاری نیز باعث جبران کمبودها نخواهد شد.

جامعی عدم بارندگی تا این فصل را در فارس بی سابقه ندانست و گفت: طی 50 سال گذشته در پنج دوره شاهد عدم بارندگی تا این فصل از سال بوده ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بارور کردن ابرها و ایجاد بارندگی مصنوعی افزود: بررسی و مطالعات در این راستا برعهده سازمان هواشناسی است اما اجرای این طرح برعهده وزارت نیرو است.

مدیر کل هواشناسی استان فارس تاکید کرد: برای بارور کردن ابرها در مرحله اول نیاز به وجود ابر در آسمان است که تا به امروز شاهد چنین ابری در آسمان فارس نبوده ایم.

کد مطلب 1208707

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