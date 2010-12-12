قزوین در احداث مسکن مهر سالم ترین استان کشور است

نادر محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: خوشبختانه استان قزوین در بحث مدیریت مسکن مهر از کنترل شده ترین استان های کشور در زمینه فنی و مالی به شمار می رود.



وی افزود: حجم گسترده عملیات این طرح باعث شد تا ما به عنوان کارگزاران دولت خدمتگزار، مراقب باشیم تا آسیبی از این ناحیه به مردم وارد نشود.

محمدزاده با اشاره به خبر برخی رسانه ها مبنی بر کشف اختلاس مالی در طرح مسکن مهر یادآورشد: به نظر می رسد رقم یک هزار میلیارد ریالی عنوان شده از سوی این رسانه ها مربوط به کل اعتبار در حال هزینه فاز نخست این طرح در استان می باشد که متاسفانه از آن به عنوان رقم اختلاس یاد شده است.



وی تصریح کرد: از آنجا که انعکاس نادرست اخبار در افکار عمومی جامعه تاثیر نامطلوبی در پی دارد، به نظر می رسد برخی رسانه ها باید در انتشار صحیح و واقعی مطالب خود، نهایت دقت را داشته باشند.



رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین خاطرنشان کرد: سال گذشته حجم عملیات آغاز شده طرح مسکن مهر در استان باعث شد تعداد پنج تا شش پرونده سوء استفاده مالی مشاهده شود که در همان مراحل نخست با دخالت در موضوع، دستگاههای ذیربط مسئول، نظارتی و قضایی استان را در جریان امر قرار دادیم.



محمدزاده ارقام سوء استفاده های مالی گزارش شده در آن مقطع را بین 20 تا 50 میلیون ریال اعلام و اضافه کرد: این در حالی بود که این سوء استفاده ها در آن زمان هنوز به اثبات نرسیده بود که البته با صیانت و همکاری خوب دستگاه های ذیربط، از انجام آن جلوگیری شد.



رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: همکاری و تعامل شایسته دستگاه قضایی و اداره کل اطلاعات استان قزوین با این سازمان موجب شده تا عملیات اجرایی مسکن مهر با سلامت و قدرت لازم به پیش رود و برای ادامه روند این حجم از عملیات نیز بدون شک نیازمند اطلاع رسانی شفاف و واقعی اخبار از سوی رسانه های جمعی هستیم.