تظاهر کنندگان ایتالیایی خواستار برکناری برلوسکنی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، روز یکشنبه در حدود 100هزار نفر از معترضین از بخش های مختلف ایتالیا در رم تظاهراتی صلح آمیز را برگزار کردند.

این تظاهرات از سوی حزب اپوزیسیون دموکراتیک ترتیب داده شده بود و این گروه خواستار برکناری برلوسکنی شدند.

"برلوسکنی باید به خانه اش برگرد"، "شرم شرم شرم شرم" از جمله شعارهایی بود که این گروه علیه نخست وزیر ایتاالیا سر دادند.

نخست وزیر ایتالیا در حالی که تا چند روز دیگر برای گرفتن رای اعتماد باید در پارلمان این کشور حاضر شود با اتهام جدیدی در رابطه با تخلف و خرید رای نمایندگان با هدف حفظ سمت خود رو به رو شده و در همین رابطه سیستم قضایی ایتالیا تحقیقاتی را آغاز کره است.

برلوسکنی در تاریخ 14 دسامبر (23 آذر) به پارلمان ایتالیا می رود تا نمایندگان درباره ماندن یا رفتن او از پست نخست وزیری تصمیم گیری کنند.



برلوسکنی اعلام کرده که اگر در تاریخ 14 دسامبر نتواند رای اعتماد پارلمان را به دست بیاورد از سمت نخست وزیری ایتالیا استعفا داده و راه را برای برگزاری انتخابات باز می کند.



بر اساس این گزارش، علاوه بر فساد اخلاقی و ناکارآمدی سیاسی دولت ایتالیا و در راس آن شخص برلوسکنی، مطرح شدن بودجه سال2011 میلادی نیز سبب شد تا موج انتقادها از نخست وزیر ایتالیا شدت بیشتری به خود بگیرد.



برلوسکونی پرونده های اتهامی زیادی در دادگاه های ایتالیا دارد که مهمترین آنها مربوط به فساد مالی، حضور در گروه های مافیایی و کسب ثروت نامشروع است.