مهمترین عناوین روزنامه های صبح یکشنبه کشور

ایران :
رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی اعلام کرد: تعهد 2000 اتحادیه و فروشگاه زنجیرهای به ثبات قیمتها
معاون مشمولان سازمان وظیفه عمومی خبر داد: معافیت یک فرزند مادران سرپرست خانوار
دوشنبه باران بر پایتخت میبارد؛ باد و باران در مرکز و غرب کشور، برف در شمال غرب
ثبت نام جدید عتبات عالیات از هفته آینده
تفاهم:
مدیرعامل توتال فرانسه با رد اثر تحریمها: دنیا به نفت و گاز ایران نیاز دارد
بهای هر خودروی صادراتی ایران 6200 دلار
تهران 33 روز در "هشدار"؛ آغاز بارش باران از فردا
پرداخت سود سهام عدالت کارمندان
مدیرعامل توتال فرانسه با رد اثر تحریمها: دنیا به نفت و گاز ایران نیاز دارد
بهای هر خودروی صادراتی ایران 6200 دلار
تهران 33 روز در "هشدار"؛ آغاز بارش باران از فردا
پرداخت سود سهام عدالت کارمندان
جام جم :
بنزین سه نرخی؛ تجهیز جایگاهها آغاز شد
هشدار وزارت نیرو درباره مصرف آب
قطعنامه 169 کشور علیه صهیونیستها
جوان:
چرا در قبال ترور دو دانشمند ایرانی سکوت کردهاید: نامه شدیداللحن ایران به دبیرکل سازمان ملل
فقط افرادی که تا پایان سال 86 ثبت نام کردند؛ شمارش معکوس سود سهام عدالت کارمندان
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: جلوگیری از فروش غیرقانونی اموال شهرام جزایری
جهان صنعت:
رئیس مجلس در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی: گاهی صدای بلند مانع رسیدگی به تخلفات میشود
با ساماندهی شمارههای 3 رقمی صورت میگیرد؛ تغییر شماره 118
مرکز پژوهشهای مجلس: بیمه بیکاری به تنهایی نمیتواند پاسخگوی نیاز بیکاران باشد
آغاز دور جدید طرح دورکاری در دستگاهها
حمایت:
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: پیشگیری از وقوع جرم با احیای امر به معروف و نهی از منکر
پاسخهای شفاف رئیس مجلس به خبرنگاران
ایران خشونت پلیس انگلیس با دانشجویان را محکوم کرد
خراسان:
معاون علمی رئیس جمهور: 50 میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از مراکز نخبه پرور اختصاص یافت
مشاور ارشد اوباما: آماده تشدید تحریمهای ایران هستیم
اظهارات رئیس مجلس درباره هاشمی رفسنجانی، هدفمندی یارانهها و مبارزه به فساد
دنیای اقتصاد:
گانههای قیمتی از بنزین و گاز
اعتراض ایران به سازمان ملل
چالشهای اروپا برای نجات یورو
لاریجانی: ثقل اجرای قانون یارانهها در سال آینده خواهد بود
شرق:
انتقاد لاریجانی در تخریب هاشمی
نامه ایران به بانکی مون ارسال شد؛ انتقاد از سکوت سازمان ملل درباره ترور دانشمندان هستهای
علینقی خاموشی اعلام کرد: منحنی نزولی بخش خصوصی
انتقاد لاریجانی در تخریب هاشمی
نامه ایران به بانکی مون ارسال شد؛ انتقاد از سکوت سازمان ملل درباره ترور دانشمندان هستهای
علینقی خاموشی اعلام کرد: منحنی نزولی بخش خصوصی
قدس:
معاون رئیس جمهور خبر داد: آغاز دور جدید طرح دورکاری در دستگاههای اجرایی
لاریجانی در نشست خبری تاکید کرد: نظارت مستمر مجلس بر اجرای هدفمندی یارانهها
وزیر کشور عنوان کرد: دخالت موساد، سیا و M16 در ترورهای اخیر
فرهیختگان:
خشکسالی کشاورزی را زمینگیر کرد؛ توزیع آب کشاورزی در 4 استان ممنوع شد
لاریجانی: تخریب رجال سیاسی را صحیح نمیدانم
شهردار تهران: آبپاشی با هواپیما شبیه شوخی بود تا اقدامی جدی
کیهان:
با تاکید بر ضرورت لغو تحریمها؛ رئیس شرکت فرانسوی توتال: دنیا به نفت و گاز ایران نیاز دارد
سید حسن نصرالله: پیروی در جنگ 33 روزه نتیجه فرهنگ عاشورا بود
یدیعوت آحارونوت خبر داد؛ هراس از انتقام ترور شهریاری؛ سفارتخانههای اسرائیل به حال آماده باش درآمدند
گسترش صنعت:
وقتی بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی نادیده گرفته میشود؛ میدان در دست بانکهای متخلف
با سنگین شدن کفه عرضه در بورس کالا؛ قیمت آهن پایین آمد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: سود به یارانههای واریزی تعلق میگیرد
همشهری:
قالیباف: بدون توسعه مترو، در حالت اضطرار میمانیم
کاروان آسیایی همبستگی با مردم غزه در پایتخت
سخنگوی طرح تحول اقتصادی: یارانه ثبت نام شدگان جدید امسال پرداخت نمیشود
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