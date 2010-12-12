مهمترین عناوین روزنامه های صبح یکشنبه کشور

ایران :

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی اعلام کرد: تعهد 2000 اتحادیه و فروشگاه زنجیره‌ای به ثبات قیمت‌ها

معاون مشمولان سازمان وظیفه عمومی خبر داد: معافیت یک فرزند مادران سرپرست خانوار

دوشنبه باران بر پایتخت می‌بارد؛ باد و باران در مرکز و غرب کشور، برف در شمال غرب

ثبت نام جدید عتبات عالیات از هفته آینده

تفاهم:

مدیرعامل توتال فرانسه با رد اثر تحریم‌ها: دنیا به نفت و گاز ایران نیاز دارد

بهای هر خودروی صادراتی ایران 6200 دلار

تهران 33 روز در "هشدار"؛ آغاز بارش باران از فردا

پرداخت سود سهام عدالت کارمندان



جام جم :

بنزین سه نرخی؛ تجهیز جایگاه‌ها آغاز شد

هشدار وزارت نیرو درباره مصرف آب

قطعنامه 169 کشور علیه صهیونیست‌ها



جوان:

چرا در قبال ترور دو دانشمند ایرانی سکوت کرده‌اید: نامه شدید‌اللحن ایران به دبیرکل سازمان ملل

فقط افرادی که تا پایان سال 86 ثبت نام کردند؛ شمارش معکوس سود سهام عدالت کارمندان

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: جلوگیری از فروش غیرقانونی اموال شهرام جزایری



جهان صنعت:

رئیس مجلس در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی: گاهی صدای بلند مانع رسیدگی به تخلفات می‌شود

با ساماندهی شماره‌های 3 رقمی صورت می‌گیرد؛ تغییر شماره 118

مرکز پژوهش‌های مجلس: بیمه بیکاری به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بیکاران باشد

آغاز دور جدید طرح دورکاری در دستگاه‌ها



حمایت:

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: پیشگیری از وقوع جرم با احیای امر به معروف و نهی از منکر

پاسخ‌های شفاف رئیس مجلس به خبرنگاران

ایران خشونت پلیس انگلیس با دانشجویان را محکوم کرد



خراسان:

معاون علمی رئیس جمهور: 50 میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از مراکز نخبه پرور اختصاص یافت

مشاور ارشد اوباما: آماده تشدید تحریم‌های ایران هستیم

اظهارات رئیس مجلس درباره هاشمی رفسنجانی، هدفمندی یارانه‌ها و مبارزه به فساد



دنیای اقتصاد:

گانه‌های قیمتی از بنزین و گاز

اعتراض ایران به سازمان ملل

چالش‌های اروپا برای نجات یورو

لاریجانی: ثقل اجرای قانون یارانه‌ها در سال آینده خواهد بود



شرق:

انتقاد لاریجانی در تخریب هاشمی

نامه ایران به بان‌کی مون ارسال شد؛ انتقاد از سکوت سازمان ملل درباره ترور دانشمندان هسته‌ای

علینقی خاموشی اعلام کرد: منحنی نزولی بخش خصوصی



قدس:

معاون رئیس جمهور خبر داد: آغاز دور جدید طرح دورکاری در دستگاه‌های اجرایی

لاریجانی در نشست خبری تاکید کرد: نظارت مستمر مجلس بر اجرای هدفمندی یارانه‌ها

وزیر کشور عنوان کرد: دخالت موساد، سیا و M16 در ترورهای اخیر



فرهیختگان:

خشکسالی کشاورزی را زمین‌گیر کرد؛ توزیع آب کشاورزی در 4 استان ممنوع شد

لاریجانی: تخریب رجال سیاسی را صحیح نمی‌دانم

شهردار تهران: آبپاشی با هواپیما شبیه شوخی بود تا اقدامی جدی



کیهان:

با تاکید بر ضرورت لغو تحریم‌ها؛ رئیس شرکت فرانسوی توتال: دنیا به نفت و گاز ایران نیاز دارد

سید حسن نصرالله: پیروی در جنگ 33 روزه نتیجه فرهنگ عاشورا بود

یدیعوت آحارونوت خبر داد؛ هراس از انتقام ترور شهریاری؛ سفارتخانه‌های اسرائیل به حال آماده باش درآمدند



گسترش صنعت:

وقتی بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی نادیده گرفته می‌شود؛ میدان در دست بانک‌های متخلف

با سنگین شدن کفه عرضه در بورس کالا؛ قیمت آهن پایین آمد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: سود به یارانه‌های واریزی تعلق می‌گیرد



همشهری:

قالیباف: بدون توسعه مترو، در حالت اضطرار می‌مانیم

کاروان آسیایی همبستگی با مردم غزه در پایتخت

سخنگوی طرح تحول اقتصادی: یارانه ثبت نام شدگان جدید امسال پرداخت نمی‌شود