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۲۱ آذر ۱۳۸۹، ۸:۴۲

مهمترین عناوین روزنامه های صبح یکشنبه کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح یکشنبه کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز یکشنبه 21 آذر ماه بدین شرح است.

ایران :
رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی اعلام کرد: تعهد 2000 اتحادیه و فروشگاه زنجیره‌ای به ثبات قیمت‌ها
معاون مشمولان سازمان وظیفه عمومی خبر داد: معافیت یک فرزند مادران سرپرست خانوار
دوشنبه باران بر پایتخت می‌بارد؛ باد و باران در مرکز و غرب کشور، برف در شمال غرب
ثبت نام جدید عتبات عالیات از هفته آینده

تفاهم:
مدیرعامل توتال فرانسه با رد اثر تحریم‌ها: دنیا به نفت و گاز ایران نیاز دارد
بهای هر خودروی صادراتی ایران 6200 دلار
تهران 33 روز در "هشدار"؛ آغاز بارش باران از فردا
پرداخت سود سهام عدالت کارمندان

جام جم :
بنزین سه نرخی؛ تجهیز جایگاه‌ها آغاز شد
هشدار وزارت نیرو درباره مصرف آب
قطعنامه 169 کشور علیه صهیونیست‌ها

جوان:
چرا در قبال ترور دو دانشمند ایرانی سکوت کرده‌اید: نامه شدید‌اللحن ایران به دبیرکل سازمان ملل
فقط افرادی که تا پایان سال 86 ثبت نام کردند؛ شمارش معکوس سود سهام عدالت کارمندان
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: جلوگیری از فروش غیرقانونی اموال شهرام جزایری

جهان صنعت:
رئیس مجلس در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی: گاهی صدای بلند مانع رسیدگی به تخلفات می‌شود
با ساماندهی شماره‌های 3 رقمی صورت می‌گیرد؛ تغییر شماره 118
مرکز پژوهش‌های مجلس: بیمه بیکاری به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بیکاران باشد
آغاز دور جدید طرح دورکاری در دستگاه‌ها

حمایت:
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: پیشگیری از وقوع جرم با احیای امر به معروف و نهی از منکر
پاسخ‌های شفاف رئیس مجلس به خبرنگاران
ایران خشونت پلیس انگلیس با دانشجویان را محکوم کرد

خراسان:
معاون علمی رئیس جمهور: 50 میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از مراکز نخبه پرور اختصاص یافت
مشاور ارشد اوباما: آماده تشدید تحریم‌های ایران هستیم
اظهارات رئیس مجلس درباره هاشمی رفسنجانی، هدفمندی یارانه‌ها و مبارزه به فساد

دنیای اقتصاد:
گانه‌های قیمتی از بنزین و گاز
اعتراض ایران به سازمان ملل
چالش‌های اروپا برای نجات یورو
لاریجانی: ثقل اجرای قانون یارانه‌ها در سال آینده خواهد بود
 
شرق:
انتقاد لاریجانی در تخریب هاشمی
نامه ایران به بان‌کی مون ارسال شد؛ انتقاد از سکوت سازمان ملل درباره ترور دانشمندان هسته‌ای
علینقی خاموشی اعلام کرد: منحنی نزولی بخش خصوصی

قدس:
معاون رئیس جمهور خبر داد: آغاز دور جدید طرح دورکاری در دستگاه‌های اجرایی
لاریجانی در نشست خبری تاکید کرد: نظارت مستمر مجلس بر اجرای هدفمندی یارانه‌ها
وزیر کشور عنوان کرد: دخالت موساد، سیا و  M16 در ترورهای اخیر

فرهیختگان:
خشکسالی کشاورزی را زمین‌گیر کرد؛ توزیع آب کشاورزی در 4 استان ممنوع شد
لاریجانی: تخریب رجال سیاسی را صحیح نمی‌دانم
شهردار تهران: آبپاشی با هواپیما شبیه شوخی بود تا اقدامی جدی

کیهان:
با تاکید بر ضرورت لغو تحریم‌ها؛ رئیس شرکت فرانسوی توتال: دنیا به نفت و گاز ایران نیاز دارد
سید حسن نصرالله: پیروی در جنگ 33 روزه نتیجه فرهنگ عاشورا بود
یدیعوت آحارونوت خبر داد؛ هراس از انتقام ترور شهریاری؛ سفارتخانه‌های اسرائیل به حال آماده باش درآمدند

گسترش صنعت:
وقتی بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی نادیده گرفته می‌شود؛ میدان در دست بانک‌های متخلف
با سنگین شدن کفه عرضه در بورس کالا؛ قیمت آهن پایین آمد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: سود به یارانه‌های واریزی تعلق می‌گیرد

همشهری:
قالیباف: بدون توسعه مترو، در حالت اضطرار می‌مانیم
کاروان آسیایی همبستگی با مردم غزه در پایتخت
سخنگوی طرح تحول اقتصادی: یارانه ثبت نام شدگان جدید امسال پرداخت نمی‌شود
کد مطلب 1208726

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