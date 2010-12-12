رامیان گلستان 3 هزار فارغ التحصیل بیکار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قاسم سمیعی عصر شنبه در همایش فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار شهرستان افزود: با توجه به محدود بودن استخدام دستگاه های دولتی، تشکیل تعاونی از سوی فارغ التحصیلان جویای کار مرتبط با رشته تحصیلی ضروری است.

وی اظهار داشت: اطلاع رسانی صحیح مسیر انتخاب شغل برای فارغ التحصیلان دانشگاهی را هموار ساخته و بستر مناسبی جهت ایجاد شغل در شهرستان فراهم خواهد کرد.

علیرضا بصیری مدیرکل تعاون استان گلستان با تأکید بر ایجاد تعاونی از سوی فارغ التحصیلان جویای کار حاضر در همایش گفت: 15 میلیون ریال وام بلاعوض به هر یک از تعاونی ها که از سوی دانشجویان تشکیل شود ارائه می شود.

وی اظهار داشت: هدف ما از آشنایی دانشجویان با تعاونی در اختیار قرار دادن ابزار مناسب جهت اشتغالزایی است.



حجت الاسلام طاهری امام جمعه رامیان اشتغال و کار را ضرورت زندگی انسان دانست و گفت: کارآفرینی، اشتغال، تولید سرمایه، سرمایه گذاری و استقلال مردم جامعه از سلطه اجانب از ضروریات جامعه امروز است.

در این همایش نمایندگان هر رشته تحصیلی دانشگاهی در شهرستان رامیان برای ایجاد تعاونی معرفی شدند.