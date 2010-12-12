90 درصد از تعهد شغلی در کرمان انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، تکلوزاده عصر شنبه در شورای اشتغال کرمان اظهارداشت: استان کرمان در سال جاری متعهد به ایجاد 45 هزار فرصت شغلی شده بود که این تعهد در هفت ماه ابتدایی سال جاری تنها 12 هزار 718 شغل ایجاد شده بود.

وی گفت: استان کرمان طی این مدت در رتبه سی ام کشور قرار داشت اما با تلاشهای انجام شده و ثبت تمامی شغلها هم اکنون طی دو ماه 40 هزار شغل در سامانه اشتغال کرمان ثبت شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار کرمان خاطرنشان کرد: این میزان اشتغال معادل 90 درصد تعهد انجام شده بود.

وی دلیل اصلی این جهش را عدم ثبت شغلهای ایجاد شده در سامانه اشتغال کرمان اعلام کرده است.

در ادامه این جلسه رئیس سازمان مسکن کرمان نیز با اشاره به اشتغالزایی صورت گرفته در بخش مسکن با اجرای طرح مسکن مهر اظهارداشت: تاکنون 28 هزار و 455 مسکن مهر در سراسر استان کرمان در حال ساخت است.

تقی رضایی افزود: با ساخت این واحدها هم اکنون 12 هزار فرصت شغلی تنها در این بخش ایجاد شده است که نقش تعیین کننده در ایجاد اشتغال در استان دارد.

وی گفت: پیش بینی می شود بخش عمده از این واحدها در سال جاری به بهره برداری برسد و تحویل متقاضیان شود.