6 کتابخانه روباز در گلستان راه اندازی شد

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: علاوه براین تاکنون 25 کتابخانه مشارکتی با دستگاههای اجرایی نیز در استان شکل گرفته است.

وی اظهار داشت: این تعداد، جدای از کتابخانه های عمومی، مدارس و دانشگاهی است که تاکنون در استان راه اندازی شده است.

تعداد کتابخانه های مشارکتی گلستان به 30 واحد می رسد

وی خاطرنشان کرد: براساس برنامه، تعداد کتابخانه های مشارکتی استان تا پایان سالجاری به 30 کتابخانه خواهد رسید و در ایجاد کتابخانه های مشارکتی، نهاد کتابخانه نقش تعیین کننده ای داشته است.

منتظری بیان داشت: سیرتحول نهاد نمایشگاهها در شکل گیری و استقرار این کتابخانه ها روند سیر صعودی بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد گلستان به وضعیت مطبوعات استان اشاره و اضافه کرد: اگرمیدران مسئول نشریات استان در تمامی حوزه ها تقسیم کار انجام دهند، مطبوعات خواندنی تر خواهند شد.

وی یادآور شد: اگر هر مطبوعاتی هر فصل یک نظر سنجی انجام دهند، میزان تاثیرگذاریش در بین اقشار مختلف را متوجه خواهد شد.

منتظری افزود: هر کدام از متولیان نشریات از کارنامه خود راضی هستند و اگر رتبه خود را 80 از 100 می دانند باید تلاش کنند تا 20 درصد خلاء نیز برطرف شود.