به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش که برداشتی از داستانهای شاهنامه است به صورت زنده وعروسکی در تالار هنر به صحنه میرود .عروسکهای این نمایش همه بازیافتی از زباله هستند و فائزه فیض شیخالاسلامی آنها را از بطری و کاغذ درست کردهاند. در نمایش "من و تو و رستم و سهراب" معترف به زبان ساده و با نگرشی به شخصیت رستم در داستانهای شاهنامه برای گروه سنی کودکان و نوجوانان میپردازد.
"قصه من و تو و رستم و سهراب" پیش از این در جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک و جشنواره تئاتر کودک همدان اجرا شده است. ناصر آویژه، میثم یوسفی، محسن علیمحمدی و میترا شجاعی بازیگران و عروسک گردانان این نمایش هستند و حمیدرضا اسلامی به عنوان دستیار کارگردان حضور دارد.
طراح صحنه و لباس این نمایش مریم معترف است و محمد محمدی به عنوان طراح و ساخت وسایل صحنه با او همکاری میکند. موسیقی این نمایش را شهرام نجاتی به صورت زنده اجرا میکند و مهدی اسماعیلزاده عکاس نمایش است. طراحی پوستر و بروشور این نمایش را هم مرتضی اتابکی انجام داده است.
نمایش "قصه من و تو و رستم و سهراب" به نویسندگی حسن باستانی و به کارگردانی مریم معترف از 28 آذرماه در تالار هنر اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش که برداشتی از داستانهای شاهنامه است به صورت زنده وعروسکی در تالار هنر به صحنه میرود .عروسکهای این نمایش همه بازیافتی از زباله هستند و فائزه فیض شیخالاسلامی آنها را از بطری و کاغذ درست کردهاند. در نمایش "من و تو و رستم و سهراب" معترف به زبان ساده و با نگرشی به شخصیت رستم در داستانهای شاهنامه برای گروه سنی کودکان و نوجوانان میپردازد.
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