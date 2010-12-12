به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش که برداشتی از داستان‌های شاهنامه است به صورت زنده وعروسکی در تالار هنر به صحنه می‌رود .عروسک‌های این نمایش همه بازیافتی از زباله هستند و فائزه فیض شیخ‌الاسلامی آنها را از بطری و کاغذ درست کرده‌اند. در نمایش "من و تو و رستم و سهراب" معترف به زبان ساده و با نگرشی به شخصیت رستم در داستان‌های شاهنامه برای گروه سنی کودکان و نوجوانان می‌پردازد.



"قصه من و تو و رستم و سهراب" پیش از این در جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک و جشنواره تئاتر کودک همدان اجرا شده است. ناصر آویژه، میثم یوسفی، محسن علی‌محمدی و میترا شجاعی بازیگران و عروسک گردانان این نمایش هستند و حمیدرضا اسلامی به عنوان دستیار کارگردان حضور دارد.



طراح صحنه و لباس این نمایش مریم معترف است و محمد محمدی به عنوان طراح و ساخت وسایل صحنه با او همکاری می‌کند. موسیقی این نمایش را شهرام نجاتی به صورت زنده اجرا می‌کند و مهدی اسماعیل‌زاده عکاس نمایش است. طراحی پوستر و بروشور این نمایش را هم مرتضی اتابکی انجام داده است.