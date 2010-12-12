تثبیت مردم در روستاها از مصوبات محوری برنامه پنجم بود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رضا رحمانی عصر شنبه در جمع اهالی روستای "شادباد مشایخ" ضمن تاکید به توجه مسئولان در توسعه روستاها از اقدامات انجام شده در جهت عمران و آبادانی روستا قدردانی و خواستار توجه جدی مسئولان امر به مشکلات مردم در خصوص اراضی روستاییان شد.

وی همچنین، ملی اعلام کردن مزارع روستاییان زحمتکش را ظلمی در حق آنها دانست و خواستار حل این مشکل اساسی در روستاها شد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار بهسازی ورودی روستا و توسعه ورزش برای جوانان روستاها گردید.

رحمانی در ادامه سخنان خود با اشاره به نهضت ابا عبدالله الحسین (ع) و واقعه عاشورا، نهضت امام حسین (ع) را حرکتی در راستای حفظ اسلام و توقف انحراف ایجاد شده در مسیر اسلام دانست و گفت: اطاعت از ولایت لازمه حسینی بودن و در مکتب آن حرکت کردن است.

این گزارش حاکی است بعد از این مراسم، دو پروژه توسعه شامل ساختمان دهیاری و شعبه پست بانک جهت ارائه خدمات به روستائیان افتتاح شد.

بعد از این مراسم؛ مردم روستا مسائل و مشکلات خود را رو در رو با نماینده خود مطرح کردند.

در این جلسه همچنین مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) با حضور نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شد.