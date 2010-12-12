"گلوگاه" روی میز تدوین است

معیری به خبرنگار مهر گفت: تدوین اولیه را شروع کرده‌ام و به زودی همکاری به من می‌پیوندد تا تدوین فیلم انجام شود، برای صداگذاری و ساخت موسیقی فیلم مذاکره‌هایی کرده‌‌ایم اما هنوز آهنگساز و صداگذار "گلوگاه" مشخص نشده است. اگر مراحل فنی در زمان مقرر تمام شود فیلم برای نمایش در جشنواره فجر آماده می‌شود.

لادن مستوفی، هادی دیباجی، بهزاد فراهانی، حسن مهمانی و کامران تفتی بازیگران این فیلم هستند. عوامل "گلوگاه" عبارتند از نظام کیائی صدابردار، نادر معصومی فیلمبردار، محمد صالحیان چهره‌پرداز و هومن معصومی طراحی صحنه و لباس. جهانگیر کوثری تهیه‌کننده این فیلم است.

محمدابراهیم معیری فیلم‌های سینمایی "کتونی سفید" و "پروانه‌ها بدرقه می‌کنند" را کارگردانی کرده است.