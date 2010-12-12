تساهل آلمانی‌ها نسبت به مسلمانان بسیار ناچیز است

در تحقیقاتی که اخیراً در آلمان منتشر شده مشخص شده است که آلمانی‌ها نسبت به سایر همسایگان خود در کشورهای اروپای غربی به مسلمانان تساهل کمتری نشان می‌دهند.

در این تحقیقات که از سوی دانشگاه مونستر انجام شده مشخص شده است که تنها 34 درصد از آلمانی‌ها در غرب این کشور و 26 درصد از آلمانی‌ها در شرق این کشور درباره مسلمانان مثبت فکر می‌کنند که این امر در مقایسه با 62 درصد از هلندها، 56 درصد از فرانسوی ها، 55 درصد از دانمارکی ها و 47 درصد از پرتغالی‌هایی قرار می‌گیرد که رویکردهای مثبتی نسبت به مسلمانان دارند.

این تحقیقات که از یک هزار نفر در هر کشور و هر بخش از آلمان انجام شده دارای حاشیه خطای مثبت و منفی سه درصد است.

براساس نتیجه این تحقیقات کمتر از 30 درصد از آلمانی‌های غربی این کشور با ساخت مساجد جدید مخالف هستند. در شرق آلمان این میزان به کمتر از 20 درصد می‌رسد. این درحالی است که نیمی از جمعیت دانمارک، دو سوم از مردم فرانسه ، هلند و پرتغال با ساخت مساجد جدید موافق هستند.

دتلف پولاک جامعه‌شناس آلمانی و رئیس این تیم تحقیقاتی طی بیانیه‌ای گفت: تمایزات میان آلمانی‌ها و سایر کشورها وقتی مسئله رویکرد شخصی نسبت به مسلمانان مطرح می‌شود بسیار چشمگیر است. در میان آلمانی‌ها احساسهای منفی نسبت به اسلام بسیار قوی است.

پولاک یادآور شد که این تحقیق در فصل تابستان و پیش از اظهارات آنگلا مرکل صدراعظم آلمان درباره اینکه تعدد فرهنگی در این کشور با شکست مواجه شده و همچنین پیش آنکه عضو سابق بانک مرکزی آلمان کتاب پرفروشی بنویسند و مخالفتهای خود را با مسلمانان آشکارا بیان کند، انجام شده است.

این محقق آلمانی یادآور شده است که یکی از مهمترین علل رویکرد منفی آلمانی‌ها نسبت به مسلمانان فقدان ارتباط آنها با مسلمانان است، هرچقدر بیشتر با مسلمانان ملاقات کنید، رویکردهای مثبت بیشتری نسبت به آنها خواهید داشت.

در غرب آلمان 40 درصد اظهار داشتند که ارتباطهای اندکی با مسلمانان دارند این درحالی است که در شرق آلمان تنها 16 درصد اظهار داشتند که ارتباطهای شخصی با مسلمانان دارند. ارتباط با مسلمانان در فرانسه امری عادی است به طوری که 66 درصد از فرانسوی‌ها اظهار می‌دارند که با مسلمانان آشنایی دارند و دوستانی میان جامعه مسلمان دارند.

پولاک با اشاره به سایر عللی که می‌توانند عامل رویکردهای منفی وی نسبت به مسلمانان باشند گفت: یکی از عوامل این عدم تساهل شاید این حقیقت طعنه‌آمیزی باشد که تاکنون هیچ مواجهه قومی میان آلمانی‌ها و مهاجران مسلمان نبوده است. در برخی کشورهای اروپایی این مواجهه‌ها چون مناقشه کاریکاتورها در دانمارک، تظاهراتهای خشونت‌آمیز در حومه فرانسه یا قتل تئو ون گوگ در هلند بحث درباره جایگاه مسلمانان در این جوامع را ارتقا داده است. اما در دانمارک تاکنون چنین رویدادهایی رخ نداده است.

مسلمانان آمستردام شبانه از مساجد حفاظت می‌کنند

مسلمانان و مؤمنان سه مسجد در شهر آمستردام هلند پس از دریافت نامه‌های تهدیدآمیز درباره مساجد خود اقدام به برنامه‌ریزی برای حفاظت شدید از مساجد خود در طول شبانه روز کرده‌اند.

براساس اظهارات یک سخنگوی مساجد آمستردام، مساجد سایر شهرهای هلند نیز نامه های تهدید آمیز دریافت کرده اند اما هنوز خبری درباره حفاظت مساجد شهرهای دیگر در طول شب اعلام نشده است.

در متن نامه تهدید آمیز به مساجد آمده است که وایلدرز( گیرت وایلدرز سیاستمدار ضد اسلام هلند) ما را از شر شما نجات می دهد.

مساجد بسیاری از کشورهای اروپا اغلب هدف حملات نژادپرستانه ای چون شعارنویسی های اهانت آمیز، تهدید، خشونت و حتی حریق عمدی قرار می گیرند. اخیرا افراد متعصب در شهر دوردریخت به یک مسجد شلیک کرده اند. اوایل سال جاری نیز مسجدی در شهر گرونینگن دچار آتش سوزی از نوع عمدی شد.

پلیس هلند پنج حمله در نیمه نخست سال 2010 به مساجد ثبت کرده کرده است. سال گذشته 16 مورد به مساجد حمله شده و در سال 2008 تعداد حملات به مساجد به 32 مورد رسید.

سخنگوی سازمان مساجد در آمستردام اظهار داشت: مساجد اغلب چنین رویدادهایی را به پلیس گزارش نمی کنند.

کمبود تسهیلات دینی برای مسلمانان چین

یک عضو ارشد اداره دولتی امور دینی در چین اظهار داشت: کمبود تسهیلات دینی چون قبرستان اسلامی، فقدان دسترسی به غذای حلال و کمبود مساجد برای میلیونهای مسلمانی که به شهرهای ساحلی نقل مکان کرده‌اند باید مورد توجه مقامات قرار گیرند.

معاون رئیس دپارتمان اسلامی در اداره دولتی امور دینی در چین اظهار داشت: جدا از کارگران مهاجر تعداد بسیاری از مسلمانان از سال 1978 به شهرهای ساحلی نقل مکان کرده‌اند و این روند به رشد نیاز آنها نسبت به تسهیلات دینی به‌ویژه مسجد، دسترسی به غذای حلال و قبرستان اسلامی منتهی شده است.

براساس گزارش سالانه ادیان چین در سال 2009، تا سال 2008، حدود 3 میلیون مسلمان یا بیش از 10 درصد از جمعیت کل مسلمانان از مناطق روستایی در استانهای غربی مسلمان نشین به شهرهای ساحلی نقل مکان کرده‌اند.

این گزارش می افزاید: بیش از 75 درصد از مهاجران مسلمان شهرهای خود را به امید زندگی و رفاه بیشتر ترک کرده‌اند.

ما جین معاون رئیس دپارتمان اسلامی در اداره دولتی امور دینی اظهار داشت: مسلمانانی که به عنوان کارگر مهاجر کار می‌کنند یا تجارت کوچکی در استانهای ساحلی شرقی دارند می‌توانند تبادلات میان گروه های قومی را افزایش دهند، اتحاد میان اقوام را بهبود بخشند و به رشد اقتصادی شهر خود کمک کنند.

با این اوصاف استانهای ساحلی به‌ویژه سه استان گونگدانگ، جه‌جیانگ، فوجیان که جمعیت مسلمان مهاجر بیشتری دارند برای پاسخگویی به نیاز مسلمانان به تسهیلات دینی آمادگی اندکی دارند.

گونگجاو شهر پایتخت گوانگدانگ دارای جمعیت ساکن 9 هزار و 800 مسلمان است که این تعداد تنها چهار مسجد در اختیار دارند و در این شهر جمعیت موقف مسلمان به 25 تا 40 هزار نفر می رسد.

ساخت آخرین مسجد با ظرفیت 5 هزار نفر در آستانه بازیهای آسیایی صورت گرفت و اوایل ماه نوامبر افتتاح شد.

سو یپنگ از مسلمانان چینی که به عنوان مهندس فن آوری اطلاعات کار می‌کند گفت: پیش از ساخت این مسجد جدید ما نمازهای جماعت را در فضای باز اقامه می‌کردیم، حتی زمانی که باران می‌بارید نیز مراسم اقامه نماز جماعت در فضای باز اقامه می‌شد. چهار مسجد در این شهر برای نیاز مسلمانان بسیار اندکند.

ما جین یادآور شد: در شهرهای ساحلی برخی از مسلمانان آدب دینی خود را خارج از فضای مسجدی انجام می‌دهند که مملو از جمعیت شده است، این امر نه تنها موجب ترافیک می شود بلکه ممکن است سوء تفاهمی میان مسلمانان و غیر مسلمانان ایجاد کند.

یه‌وین شهری در استان جه‌جیانگ که به تجارتهای کوچک خود شهرت دارد، ساختمان یک کارخانه متروک را به مسجد موقت برای مسلمانان تبدیل کرده است.

دولتهای محلی در تمام سطوح مبلغی معادل 11 میلیون دلار برای ساخت مساجد جدید و مرمت مساجد قدیمی تر را طی 10 سال گذشته درنظر گرفته‌اند.

درحال حاضر فقدان قبرستان اسلامی نیز برای مسلمانان مشکل ساز شده است. به طوری که در استان گوانگدانگ تنها چهار موسسه خدمات کفن و دفن را به مسلمانان ارائه می‌دهند و در برخی شهرهای این استفاده مسلمانان از وجود قبرستان اسلامی بی‌بهره هستند.

مسئله دسترسی ناکافی به غذای اسلامی نیز جمعیت مسلمان چین را در تنگنا قرار داده است.

رئیس دپارتمان اسلامی در اداره دولتی امور دینی در این رابطه گفت: غذای حلال یکی از نیازهای جامعه مسلمان است و مقامات دینی چین برای برطرف کردن این نیاز باید قانون گذاری های جدیدی انجام دهند تا تولید و فروش آن مطابق با استانداردهای تعیین شده باشد.

براساس سیاست کنونی، کالجهایی که بیشتر از 10 مسلمان در آن تحصیل می کنند باید برای آنها غذای حلال فراهم کرد. این درحالی است که این قانون شامل مهدهای کودک و مدارس ابتدایی نمی‌شود.

روبنده در نخستین شهر اسپانیا ممنوع شد

شهر لیدا در شمال شرقی منطقه کاتالونیا اسپانیا به نخستین شهر این کشور تبدیل شد که استفاده از روبنده و برقع را در اماکن عمومی ممنوع اعلام کرده است.

براساس قانونگذاریهای جدید شهر لیدا در کاتالونیا زنان مسلمان از پوشیدن روبنده و برقع در تمام اماکن عمومی که دربرگیرنده دفاتر اداری، مراکز ورزشی، بازارها و سایر اماکن متعلق به شورای شهر منع شده اند.

آنگل راس شهردار این شهر با ابراز اظهارات متعصبانه خود نسبت به پوشش زنان مسلمان از اعمال این ممنوعیت ابراز خرسندی کرد.

این ممنوعیت که از سوی شورای شهر در ماه می تصویب شده بود و اجرایی شدن آن تا کنون به طول انجامید، تا حد زیادی نمادین بود چرا که مسلمانان تنها سه درصد از جمعیت این شهر را تشکیل داده اند و میان آنها تعداد زنانی که از روبنده استفاده می کنند به قدری معدود است که اعمال چنین محدودیتی علیه آنها عجیب به نظر می رسد.

براساس آئین نامه شهرداری شهر لیدا زنانی که در اماکن عمومی از روبنده و یا برقع استفاده می کنند از آنها خواسته می شود آن را بردارند و در صورت امتناع با جریمه ای از 30 تا 600 یورو رو به رو خواهند شد.

سایر شهرهای منطقه خودمختار کاتالونیا چون بارسلونا نیز ممنوعیت روبنده و برقع را بررسی می کنند و همچنین دولت مرکزی نیز در ماه های اخیر قانونگذاری ممنوعیت نمادهای دینی که برقع را هم در برمی گیرد مورد بررسی قرار داده است.

در فرانسه همسایه اسپانیا پارلمان ملی در ماه سپتامبر پوشش برقع و روبنده را ممنوع اعلام کرد و زنانی که از این پوشش استفاده می کنند با جریمه رو به رو می شوند.

همچنین در ماه سپتامبر، دو لایحه مختلف به هر دو پارلمان ایتالیا با هدف ممنوع کردن روبنده و برقع ارائه شد.

بسیاری از مسلمانان به این ممنوعیت ها اعتراض کرده و آنها را محدود کردن آزادی دینی می دانند.

براساس نتایج تحقیقات جدید در هلند مشخص شده است که 73 درصد از مردم از ممنوع کردن روبنده و برقع حمایت می کنند.

انجمن توافق اسلامی روسیه تأسیس شد

مسلمانان مسکو یک سازمان دینی متمرکز با عنوان انجمن توافق اسلامی روسیه و با هدف ارتقای وحدت و یکپارچگی جامعه مسلمانان روسیه تأسیس کردند.

محمد علی حزین یکی از بنیانگذاران این سازمان دینی اسلامی جدید در روسیه و همچنین یکی از مفتیان این کشور گفت: این سازمان دینی فعالیت خود را در امتداد فعالیتهای هئیتهای مذهبی مسلمانان استراوروپل و پل، موردویا ، اروران و منطقه ریزان که در چهار منطقه فدرال قرار دارند و دربرگیرنده صدها انجمن دینی اسلامی، موسسه آموزشی دینی و سازمانهای خیریه و انسان دوستانه هستند انجام خواهد داد.

این سازمان انجمن توافق اسلامی روسیه نامگذاری شده است و چهارمین سازمان متمرکز اسلامی محسوب می‌شود. سه سازمان دیگر عبارتند از: هیئت معنوی مسلمانان، شورای مفتیان مسلمانان، مرکز هماهنگی مسلمانان شمال قفقاز.

براساس اظهارات حزین، تأسیس این سازمان جدید به واسطه اهمیت یکپارچگی جامعه مسلمان روسیه مورد توجه قرار گرفت.

کرسی مطالعات اسلامی در دانشگاه‌های روسیه تشکیل شود

الکساندر کلوپونین ضرورت تعالیم آموزگاران و کارشناسان اسلام در دانشگاه‌ها و تشکیل کرسی مطالعات اسلامی را مورد تأکید قرار دارد.

الکساندر کلوپونین رئیس دفتر منطقه فدرال قفقاز شمالی و نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در این منطقه اظهار داشت: دانشگاههای سکولار منطقه قفقاز باید از کرسی مطالعات اسلامی برخوردار باشند، چرا که ما با کمبود کارشناسان آموزش مبانی معارف دین اسلام رو به رو هستیم.

کلوپونین یادآور شد که آموزش مبانی دین اسلام به شکل‌گیری هرگونه تنش برپایه دین در منطقه کمک می‌کند.

این نماینده دولت روسیه در قفقاز یادآورشد: برای مثال امروزه در خوابگاههای دانشگاهها نمازخانه‌هایی درنظر گرفته شده‌اند اما مقامات دانشگاه و سایر از ماهیت آداب دینی دانشجویان مسلمان اطلاع چندانی ندارند. بنابراین زمانی که تنشهای دینی به وجود می‌آید و تبعیض و تعصب شکل می‌‎گیرد نباید چندان هم متعجب شد چرا که آموزش مبانی دینی چندان مورد توجه نبوده است.

منطقه فدرال قفقاز شمالی یکی از هشت منطقه فدرال در روسیه است که دربرگیرنده جمهوریهای چچن، داغستان و اینگوشتیا است. اکثریت مردم این منطقه را مسلمانان تشکیل داده‌اند.

ائمه جماعات آلمان نسبت به رویکردهای منفی علیه اسلام ابراز نگرانی کردند

ائمه جماعات آلمان در دیدار با وزیر کشور آلمان نست به حملات نژادپرستانه و ناشی از انزجار علیه اسلام در این کشور ابراز نگرانی کردند.

توماس دو مزیق وزیر کشور آلمان در دیدار با گروهی از ائمه جماعات این کشور در شهر بن با محکومیت حملات ناشی از تبعیض و انزجار علیه مسلمانان در آلمان اظهار داشت: ایجاد حریق در مساجد و نوشتن شعارهای نژادپرستانه و تبعیض روی دیوار مساجد در جامعه این کشور پذیرفته شده نیست.

یکی از ائمه جماعات در این دیدار به وزیر کشور گفت که رویکرد مردم آلمان نسبت به اسلام در مقایسه با کشورهای همسایه منفی‌تر است و اضافه کرد که مسلمانان نگران هستند که این رویکردهای منفی به حمله نسبت به مساجد منتهی شود.

وزیر کشور آلمان که ناظر گفتگوهای رسمی آلمان با جامعه اسلامی این کشور که پنج درصد جمعیت را تشکیل داده‌اند بود نخستین دیدار خود را با این گروه از ائمه جماعات فرصتی برای تبادل آرا توصیف کرد.

مقامات رسمی تعداد ائمه جماعات آلمان را 2 هزار نفر توصیف کرده‌اند که اکثریت آنها در ترکیه آموزش دیده‌اند.

دیدار با علما و ائمه جماعات اسلامی از مذاهب مختلف از جمله برنامه‌های کنفرانس اسلام- آلمان است که برگزاری آن برعهده وزارت کشور گذاشته شده است.

کنفرانس اسلام - آلمان گردهمایی در سال 2006 از سوی ولفگانگ شویبله وزیر کشور وقت آلمان به عنوان راهی برای ترویج گفتگو درباره ادغام راه‌اندازی شد. این درحالی است که منتقدان این کنفرانس اظهار می‌دارند که این گفتگوها تاکنون نتوانسته سیاست ملموسی ارائه دهند یا راه را برای مسلمانان در رابطه با ادغام هموارتر کنند.

دومین کنفرانس اسلام- آلمان ماه می (اردیبهشت ماه) امسال با حضور وزیر کشور آلمان برگزار شد.

مسلمانان از قدرت رسانه برای مبارزه با اسلام‌هراسی استفاده کنند

نخست وزیر مالزی از مسلمانان خواست برای نشان دادن حقانیت، زیبایی و جذابی اسلام از قدرت ابزار رسانه استفاده کنند تا در نتیجه فعالیتهای رسانه‌ای، اسلام‌هراسی از میان برود.

نجیب رزاق نخست وزیر مالزی روز سه‌شنبه 16 آذر ماه در مراسم افتتاحیه نخستین شبکه تلویزیونی اسلامی در این کشور با عنوان " الهجرت" گفت: اسلام‌هراسی زمانی جدی‌تر می‌شود که تبلیغات موثرتر شوند به طوری که وقتی افراد نام اسلام را می شوند تصور می‌کنند که نوعی هراس در آنها شکل گرفته است. این وضعیت ناخوشاید در نتیجه ناکامی مسلمانان در استفاده از رسانه برای اصلاح باورهای نادرست علیه اسلام ایجاد شده است.

نخست‌وزیر مالزی همچنین اظهار داشت: درحال حاضر مالکیت مسلمانان در صنعت رسانه در کمترین حد خود است و فقدان خلاقیت در رسانه‌های اسلامی موجب شده که کمترین جذابیتی برای جوانان مسلمان امروز داشته باشد. مسلمانان امروز باید برای اصلاح این وضعیت دست به کار شوند.

رزاق گفت: مسلمانان باید در جهت ارائه تصویر حقیقی از اسلام را به عنوان یک دین مقدس، زیبا و جذاب ارائه دهند و در این راه باید از قدرت ابزار رسانه برای رسیدن به هدف بهره بگیرند.

وی اظهار داشت: جامعه باید صادقانه به معرفی چهره حقیقی اسلام به جهان بپردازد و به جهان بگوید که اسلام از رشد، شکوفایی و صلح حمایت می‌کند. جهان نباید اسلام را دینی درنظر گیرد که برخی از آن واهمه و هراس داشته باشند.

نخست وزیر مالزی تصریح کرد: واژه اسلام‌هراسی پیش از این در تمدن اسلامی وجود نداشت. در کشورهای اسلامی تمام گروهها آزادانه در صلح و هماهنگی زندگی می‌کردند و از عدالت حقیقی بهره می‌بردند.

وی همچنین درباره راه‌اندازی نخستین شبکه تلویزیونی اسلامی در این کشور گفت: این شبکه تلاش می‌کند به ترویج ارزشهای راستین به عنوان بنیاد و فلسفه تلاشهای دینی اسلام بپردازد تا اگر خدا بخواهد این شبکه نقش مهمی در گسترش تعالیم حقیقی اسلام داشته باشد.

جامعه مسلمان امریکا به اف بی آی بی‌اعتماد است

مقامات پلیس فدرال امریکا پس از حملات تروریستی یازدهم سپتامبر از شیوه جاسوسی علیه مسلمانان به عنوان یکی از تاکتیکهای ضدتروریستی خود استفاده کرده و مدعی هستند که در جریان این جاسوسی‌ها تلاش می‌کنند آزادی‌های مدنی مسلمانان را نقض نکرده و آنها را هدف قرار ندهند.

درحالی که اف بی آی یا پلیس فدرال امریکا دستاویزهای مختلفی را برای اعزام جاسوس به مساجد میان مسلمانان با تجهیزاتی چون دوربین مطرح می‌کند، این شیوه مورد انتقاد بسیاری از مسلمانان قرار گرفته است.

برخی از مسلمانان جنوب کالیفرنیا و بسیاری از مسلمانان در سراسر این کشور اظهار می‌دارند که این نوع اقدامات اف بی آی که به ظاهر مخفیانه انجام می‌شود به طور جدی به روابط مسلمانان با پلیس صدمه وارد کرده است، روابطی که هر دو طرف معتقدند برای حفظ امنیت باید به‌خوبی حفظ شود.

شاکل سید مدیر اجرایی شورای اسلامی کالیفرنیا جنوبی به عنوان یک سازمان پوششی متشکل از 75 مسجد گفت: مسلمانان احساس می‌کنند به آنها خیانت شده است. مقامات اف بی آی یک مجرم را برای نفوذ به مساجد تعلیم داده‌اند، زمانی که اوضاع ناخشنود شده است تلاش کرده‌اند از شر وی خلاص شوند و موضوع بیشتر شبیه سریالهای احساساتی و کم ارزش تلویزیونی است.

این درحالی است که مقامات اف بی آی و دادگستری اظهار می‌دارند که مواردی که اخیراً میان اف بی آی و مسلمانان رخ داده نشان دهنده روابط مسلمانان امریکایی با پلیس نیست، چرا که آنها تلاش می‌کنند با پلیس رابطه نزدیکی داشته و خشونتها و اقدامات ناشی از انزجار را به پلیس گزارش کنند. اما اصل ماجرا این است که این نوع اقدامات اف بی آی موجبات بی‌اعتمادی هرچه بیشتر مسلمانان به نیروهای پلیس را فراهم کرده و آنها ترجیح می‌دهند موارد ناشی از تبعیض و انزجار را به پلیس گزارش نکنند. برخی از این گزارشها به شوراهای حمایت از حقوق مدنی چون شورای روابط اسلامی امریکایی ارائه می‌شود و بسیاری از آنها هرگز اعلام نمی‌شوند.

مقامات اف بی آی که تنها به دنبال ظاهرسازی برای جلب اعتماد مسلمانان هستند مدعی شده اند که برای حفظ رابطه خوب با مسلمانان اقدامات بسیاری انجام می‌دهند که در این میان می‌توان به دیدار هفته گذشته نمایندگان مسلمان با دادستان کل اشاره کرد.

اما کارشناسان و فعالان مسلمان اعتقاد دارند که چنین اقداماتی که تنها جنبه رسانه‌ای، ظاهر سازی و عوام فریبی دارد نمی‌تواند اعتماد از دست رفته مسلمانان به نیروهای اجرای قانون در این کشور را بازگرداند. به رغم این که مسلمانان در سراسر دنیا شهروندان مطیع قانون جامعه مطبوع خود هستند همواره از این سیاستهای ضدتروریستی که پلیس آنها را نشانه رفته است ابراز نارضایتی می‌کنند.

صهیونیستها در انتظار زمان مناسب تخریب مسجدالاقصی هستند

فرمانده گروههای ویژه محلی در منطقه شهر مقدس قدس هشدار داد که یک فاجعه ممکن است به فروریختن مسجدالاقصی منتهی شود و مصلای قدیمی مروانی نیز به‌زودی فرو می‌ریزد.

یورام لوران فرمانده گروههای ویژه محلی در منطقه شهر مقدس قدس در گفتگو با یک هفته‌نامه صهیونیستی اظهار داشت: فروریختن مسجد الاقصی به‌زودی رخ می دهد اما پرسش اصلی این است که چه زمانی و چه قدر کشته و زخمی خواهد داشت.

تحلیلگران اظهار می‌دارند که اظهارات لوران تنها با هدف آزمایش واکنش مسلمانان ایراد شده است ، چرا که مسئله تخریب مسجدالاقصی از مدتها پیش از سوی تصمیم‌گیران صهیونیستی درجریان بوده است اما آنها در انتظار زمان مناسبی برای اجرا بوده‌اند.

حفاریهای نزدیک مسجد الاقصی و ساخت تونلهایی در زیر آن از که رژیم اشغالگر قدس انجام داده از سوی بسیاری از کارشناسان به فرآیند تخریب مسجد الاقصی تعبیر شده است.

برگزاری همایش بررسی وضعیت مسلمانان در اروپای شرقی و مرکزی

سخنگوی سازمان کنفرانس اسلامی با اشاره اهمیت گفتگوی فرهنگی و بین دینی به منظور ترویج صلح و ثبات در سراسر جهان برگزاری همایش سازمان کنفرانس اسلامی را طی روزهای 8 تا 10 دسامبر ( 17 تا 19 آذر ماه) در ورشو پایتخت لهستان برای وضعیت مسلمانان شرق اروپا مورد تأکید قرار داد.

عبدالرئوف بن رجب سخنگوی سازمان کنفرانس اسلامی اظهار داشت: سازمان کنفرانس اسلامی همواره سعی در انعکاس تصویری اسلامی حقیقی براساس تساهل، صلح، تکثرگرایی و تصدیق تنوع را داشته است. این سازمان از گفتگو با سایر ادیان و تمدنها حمایت می‌کند. اسلام‌هراسی نگرانیهای جهانی را برانگیخته است چرا که این پدیده تأثیرات منفی بر صلح و امنیت جهان می‌گذارد.

بن رجب اظهار داشت: مسئله اسلام‌هراسی نیازمند اقدامات مشترک بین‌المللی است. رشد ظهور و بروز اسلام هراسی در غرب نشان دهنده فقدان دانش کافی درباره ملل و فرهنگها است. دنیای امروز به روابط جدیدی برپایه احترام نسبت به تنوع فرهنگی نیازمند است.

وی اضافه کرد: ما در سازمان کنفرانس اسلامی مصمم هستیم سخت تلاش کنیم و اعتقاد قوی خود را نسبت به این امر که فرهنگهای مختلف باید مکمل یکدیگر باشند حفظ کنیم. تساهل، ثبات و رونق تنها زمانی ایجاد می‌شوند که ملل و فرهنگ به یکدیگر احترام بگذارند.

سخنگوی سازمان کنفرانس اسلامی خواستار اقدامی برای مقابله با انزجار نسبت به ادیان شود و درباره نقش مسلمانانی که در کشورهای غربی زندگی می‌کنند گفت: مسلمانانی که در غرب زندگی می‌کنند نقش مهمی در از بین بردن باورهای نادرست و ارائه تصویر حقیقی از اسلام را برعهده دارند.

دولت یونان طرح ساخت مسجد آتن را تسریع می‌کند

مقامات یونانی طرحهای خود را برای ساخت یک مسجد جدید در آتن پایتخت یونان تسریع می‌کنند تا به درخواست ساکنان مسلمان پایتخت بدون مسجد اروپا پاسخ دهند.

تانه‌آ روزنامه پرتیراژ یونان در گزارشی تأکید کرده است که دولت یونان بودجه یک مسجد موقفتی را که قرار است ظرف شش ماه در یک پایگاه نیروی دریایی در نزدیکی مرکز شهر بنا شود فراهم می‌کند. اما مسجد بزرگتر که ظرفیت 500 نفری دارد در همان منطقه تا سال 2012 ساخته می‌شود.

هزاران نفر از مسلمانان کشورهای عربی، افریقایی و هندی سالهای سال است که بدون وجود هیچ مسجد و حتی قبرستان اسلامی در این کشور زندگی می‌کنند، این درحالی است که دولتهای مختلف یونان طی سالهای متمادی وعده‌هایی بی‌پاسخ در این رابطه به مسلمانان داده‌اند.

مؤمنان مسلمان تاکنون از ساختمانهای اجاره‌ای و انبارهای مترو برای اقامه نماز استفاده کرده و در این اماکن به‌کرات هدف حملات نژادپرستان قرار گرفته‌اند.