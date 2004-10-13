اعمال محدوديت نسبت به حجاب اسلامي، نقض حقوق بشر توسط دولت آلمان است

به گزارش خبرگزاري "مهر" متن اين نامه به شرح زير است: آنگونه كه اطلاع داريد برخي مقامات رسمي آلمان دست به اعمال محدوديتهاي جديدي نسبت به حفظ حجاب اسلامي در برخي ايالتهاي كشور شما زده اند بطور نمونه، اخيرا مقامات ايالت برلين و همسن، در صدد برآمده اند هچون مقامات ديگر ايالتها، حفظ حجاب اسلامي را به مثابه يك جرم تلقي سازند، آنها برآنند كه در جامعه اي مبتني بر دموكراسي تبليغ نشانه هاي مذهبي پذيرفتني نيست. در اين خصوص بايد گفت: يك حجاب اسلامي صرفا يك نشانه مذهبي به شمار نمي آيد. بلكه تكليف ديني است كه عدم رعايت آن يك نافرماني در پيشگاه خداوند يكتا، واجد پيامدهاي تلخ اجتماعي و داراي عقوبت در جهان اخروي است.

دو: اعمال محدديت نسبت به حجاب اسلامي، محدود كردن انسانهايي است كه مطابق وجدان و خرد بشري و با استناد به قوانين و بيانيه هاي بشر دوستانه، حق دارند آزاد بيانديشند و آزادانه به انجام مناسب مذهبي خود مشغول باشند.

بنابر اين: اعمال محدوديت نسبت به حجاب اسلامي نه فقط مقابله با فرماني الهي است بلكه ناقص حقوق بشر و آزاديهاي مذهبي به شمار مي آيد، اين امر از ناحيه كشوري كه داراي ادعاي دموكراسي و احترام به حقوق بشر است. تعجب برانگيز مي نمايد.

انجمن روزنامه نگاران مسلمان، به عنوان نهادي مدني و جايگاه از اجتماعي نخبگان مسلمان تقاضا مي كند، اعتراض اين انجمن به عملكرد مقامات آلمان عليه حجاب اسلامي و نقض حقوق بشر را به اطلاع دولت متبوع خود برسانيد.