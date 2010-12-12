مجید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار این تیم برابر استیل آذین در مسابقات جام حذفی ضمن اشاره به مطلب فوق گفت: با پیروزی در این دیدار به جمع چهار تیم پایانی جام حذفی صعود می‌کنیم و این فرصت بزرگی برای آسیایی شدن است که نمی‌خواهیم به هیچ وجه این موقعیت مناسب را از دست بدهیم.

وی با بیان اینکه هفته پیش در مسابقات جام حذفی هم تیمش شایستگی پیروزی برابر استیل آذین را داشت، اضافه کرد: متاسفانه در آن دیدار به راحتی موقعیت‌های خوب گلزنی را از دست دادیم اما قطعا در جام حذفی آن شکست را جبران خواهیم کرد و برای رسیدن به این موفقیت برنامه داریم.

سرمربی تیم فوتبال ‌فولاد بازی دو تیم در لیگ را بسیار با کیفیت ارزیابی کرد و افزود: در این فصل تمرینات بسیاری را برای ایجاد موقعیت و تمام کردن موقعیت‌ها انجام داده ایم اما وقتی نفرات تیم از فرصت‌ها به‌ خوبی استفاده نمی‌کنند، بیانگر نیاز بیشتر به تمرینات در این زمینه دارد. قطعا برای موفقیت در این بخش علاوه بر تمرین، نیاز به تلفیقی از ذهن و روان و تکنیک دارد.

"تیم استیل آذین با پیروزی برابر فولاد در لیگ پس از 9 هفته از از بحران خارج شد، این مسئله نمی‌تواند برای فولاد خطرناک باشد"؟ وی در پاسخ به این سوال اظهار داشت: زمان بدی با استیل آذین بازی کردیم زیرا در مسابقات قبلی میزان دوندگی و درگیری نفرات این تیم در زمین بسیار پائین بود اما در آن بازی آنها با تمام وجود دویدند. البته در آن مسابقه همه چیزشان را در زمین گذاشتند و ممکن است در این بازی دچار افت شوند.

جلالی در مورد اینکه چرا برای دیدار مجدد با استیل آذین تیمش را در تهران نگه نداشت و آیا این سفرها بازیکنانش را خسته نمی‌کند، در پایان گفت: ماندن در تهران بازیکنان را خسته و کسل می‌کرد که اثرات روحی آن مخرب‌تر از خستگی مسافرت بود.

دیدار تیم‌های فوتبال استیل آذین و فولادخوزستان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی باشگاه‌های کشور ساعت 15 دوشنبه در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار می‌شود.