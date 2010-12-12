تحریمها تاثیری بر داروهای وارداتی ندارد/ در تولید واکسن‌ خودکفاییم

دکتر احمد شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در زمینه کاهش قیمت داروهای وارداتی از نمایندگان شرکتها درخواست کردیم که قیمتها را تا حدودی کاهش دهند که این امر اتفاق افتاده و در حال حاضر قیمت 42 قلم دارو کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: تحریمها تاثیری بر روی داروهای وارداتی نداشته و خوشبختانه آمادگی لازم برای تولید بسیاری از اقلام دارویی در کشور را داریم. در حال حاضر 4 درصد داروها وارداتی و 96 درصد داروها تولید داخلی است و برنامه معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت این است که به تدریج این 4 درصد را هم کاهش دهیم.

شیبانی با اشاره به اینکه تولید داروهای بیوتکنولوژیک در کشور افزایش پیدا کرده است افزود: در حال حاضر 9 قلم داروی بایوتک در کشور در حال تولید و 12 قلم دیگر در دست بررسی است که امیدواریم ظرف دو تا سه سال آینده بتوانیم 25 قلم از 140 قلم داروی بایوتک موجود در دنیا را داشته باشیم و به تدریج در سالهای آینده این داروها را روانه بازار کنیم.

وی تصریح کرد: در بحث تولید واکسن در خاورمیانه و آسیا از سوی سازمان جهانی بهداشت مورد تایید قرار گرفتیم و در حال حاضر در تولید واکسن‌ خودکفا هستیم.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: با تغییر نرخ ارزی که پیش آمده طبیعتاً بر قیمت داروهای وارداتی افزوده می‌شود که این امر اجتناب‌ناپذیر است و تلاش بر این است که با نظارت و کنترل، قیمت داروها افزایش پیدا نکند و با همان قیمت قبلی در اختیار مردم قرار گیرد.