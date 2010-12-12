دسترسی بدون کنترل به فضاهای مجازی؛ تهدید امروز نسل جوان

ولی الله صمدی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در کشورهای طراح یاهو مسنجر و چت روم ها و... در کنار چنین فضاهایی نحوه استفاده و حتی کنترل آن برای به حداقل رسیدن آسیبهای اجتماعی نیز فراهم می شود و همزمان در دسترس عموم قرار می گیرد در حالی که در کشورهای وارد کننده بدین شکل نیست.

این آسیب شناس مسائل اجتماعی افزود: در کنار این موارد آموزشهای خانوادگی نیز وجود دارد تا نوجوانان و جوانان کمتر وقت خود را به بطالت و بیهودگی در این فضاها سپری کنند چرا که این فضاها می توانند همچون تیغ جراحی کاربرد مثبت و منفی داشته باشند اما متاسفانه بدون هیچ آموزش و نظارتی در کشور ما مورد استفاده قشر نوجوان و جوان قرار می گیرد.

صمدی راد با بیان اینکه اکثر کشورهای خاورمیانه همچون هندوستان، پاکستان و عربستان دچار معضل استفاده نابه جا از فضاهای چت روم هستند گفت: باید ریشه این ارتباط غیرمنطقی را در جای دیگری جستجو کرد و سعی شود که راه حل منطقی برای آن پیدا کرد.

وی ادامه داد: نزدیک به دو هفته گذشته سایت گوگل نتایجی را از تحقیق خود درباره جستجوی کاربران در خصوص موارد مرتبط به فکر و معنویت منتشر کرده است که طبق آن مشخص شده که بیشتر جستجوگران در این باره از کشورهای غربی و پیشرفته هستند و متاسفانه کشورهای خاورمیانه و از جمله ایران جایگاهی در این رتبه بندی ندارند.همچنین همین تحقیقات نشان می دهد بیشترین جستجوگران سایتهای مستهجن از کشورهای منطقه خاورمیانه هستند.

این آسیب شناس اجتماعی با بیان اینکه ممانعت از استفاده از فضاهای مجازی همچون چت روم راه حل منطقی نیست گفت: البته این مسائل تازگی نداشته و در کشور ما ریشه کهنه ای دارد. به طور مثال، وقتی که تلفن به عنوان یک وسیله ارتباط جمعی در کشور گسترده شد ما با موضوع مزاحمین تلفنی، عشقهای تلفنی، قتلهای تلفنی و... روبرو بودیم تا اینکه شماره اندازها بر روی تلفن ها نصب شد و این موضوع فروکش کرد. بنده فکر می کنم کنترل فضاهای چت نیز می تواند تا حدودی موثر باشد.

صمدی راد درباره اینکه "آیا ارائه آموزش می تواند در این زمینه موثر باشد؟ گفت: آموزش در این باره همچون تیغ دو لبه است و پیامدهای مثبت و منفی را در کنار هم دارد. از یکسو برای کسانی که تا کنون گرایشی نسبت به این موضوع نداشته اند می تواند جذابیت ایجاد کند و از سوی دیگر می تواند به کاربران فعلی آگاهی لازم را ارائه دهد.

وی ادامه داد: آموزشها در این زمینه بسیار دقیق و حساس بوده و مخاطب شناسی، نحوه آموزش، نوع تدریس، زمان تدریس در آن بسیار مهم است که غفلت در آن می تواند به جای منفعت آسیب جدی برساند.