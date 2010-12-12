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۲۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۰

حسینی در گفتگو با مهر:

بنیاد بین‌المللی امام خمینی (ره) تاسیس می‌شود

بنیاد بین‌المللی امام خمینی (ره) تاسیس می‌شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تاسیس بنیاد بین‌المللی امام خمینی (ره) برای پیشرفت در عرصه الگوی ایرانی اسلامی خبر داد و گفت: به دنبال راه‌اندازی این بنیاد و همچنین جشنواره فرهنگی - هنری امام هستیم.

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تاسیس این بنیاد در سفر اخیر هیئت  دولت به استان مرکزی تصویب شده است، عنوان کرد: این کار بزرگ پشتوانه سالها کار و فکر است و امیدوارم بتوانیم بنیاد بزرگی تاسیس کنیم.

 وی در ادامه سخنانش درباره برنامه‌های پژوهشکده‌های وزارت ارشاد اینچنین توضیح داد: پژوهشکده‌های ما فعال است و تصمیم داریم تعداد گروههای تخصصی را در این پژوهشکده‌ها افزایش دهیم.

وزیر ارشاد ادامه داد: تصمیم مهم این است که کارهای تحقیقاتی، اساسی و تاثیرگذار انجام شود و از کارهایی که پایه و اساس علمی ندارد اجتناب شود.
 
به گفته وی اعتبارات لارم برای همه معاونتها نیز برای این بحث در نظر گرفته شده و مشکلی از بابت این مسئله وجود ندارد.

حسینی همچنین درباره مباحث مطرح شده در مورد خانه سینما گفت: هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و امروز منتظر خبر باشید.
کد مطلب 1208864

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