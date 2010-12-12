سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تاسیس این بنیاد در سفر اخیر هیئت دولت به استان مرکزی تصویب شده است، عنوان کرد: این کار بزرگ پشتوانه سالها کار و فکر است و امیدوارم بتوانیم بنیاد بزرگی تاسیس کنیم.

وی در ادامه سخنانش درباره برنامه‌های پژوهشکده‌های وزارت ارشاد اینچنین توضیح داد: پژوهشکده‌های ما فعال است و تصمیم داریم تعداد گروههای تخصصی را در این پژوهشکده‌ها افزایش دهیم.



وزیر ارشاد ادامه داد: تصمیم مهم این است که کارهای تحقیقاتی، اساسی و تاثیرگذار انجام شود و از کارهایی که پایه و اساس علمی ندارد اجتناب شود.

به گفته وی اعتبارات لارم برای همه معاونتها نیز برای این بحث در نظر گرفته شده و مشکلی از بابت این مسئله وجود ندارد.



حسینی همچنین درباره مباحث مطرح شده در مورد خانه سینما گفت: هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و امروز منتظر خبر باشید.