22 پروژه تحقیقاتی منابع طبیعی در گیلان ارزیابی شد

محمود بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گروه ارزشیابی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشوردر عرصه های اجرایی پروژه های تحقیقاتی واقع در ایستگاهها، پایگاهها و عرصه های تحقیقاتی شهرستانهای آستارا، تالش، رضوانشهر، آستانه اشرفیه، رشت و لنگرود حضور یافتند.

وی همچنین عنوان کرد: این گروه ارزشیابی ضمن بازدید از روند اجرایی پروژه های تحقیقاتی با کارشناسان و محققان بخش تحقیقات منابع طبیعی در ارتباط با مسائل تحقیقاتی و همچنین چالشهای موجود منابع طبیعی استان بحث و گفتگو کردند.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان اظهارداشت: همچنین به منظور هماهنگی با دستگاه متولی، گروه ارزشیابی در نشست با مدیر کل، معاونان و مدیران منابع طبیعی استان نحوه همکاری و استفاده از نتایج تحقیقاتی در اجرای پروژه های تحقیقاتی را مورد بررسی قرار دادند.

وی در ادامه ضمن مثبت ارزیابی کردن روند اجرایی طرحهای تحقیقاتی در استان از سوی گروه ارزشیابی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از اجرای پروژه های جدید در زمینه های مختلف مورد نیاز استان و استقرار آزمایشگاه پایلوت گیاهان دارویی در ایستگاه تحقیقات شلمان در لنگرود خبر داد.