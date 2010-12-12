تیم والیبال پیکان از سوی FIVB جریمه نقدی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جریمه که مبلغ آن 1000 فرانک سوئیس است در ازای موافقت فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) با تغییر ترکیب تیم پیکان مبنی بر جابه جایی دو بازیکن در ترکیب این تیم اعمال شد.

تیم والیبال پیکان که پیش از این محمد محمدکاظم و پرویز پزشکی را به عنوان دو بازیکن کمکی خود برای شرکت در رقابت‎های قهرمانی باشگاه‎های جهان به FIVB معرفی کرده بود، مجبور به جایگزین کردن مهدی مهدوی و فرهاد ظریف به جای این دو بازیکن شد. این جابه جایی به دلیل آسیب دیدگی محمد کاظم و همچنین مخالف مسئولان باشگاه ارومیه با جدایی پزشکی از ترکیب تیم والیبال این باشگاه انجام شد.

ششمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان از روز چهارشنبه در دوحه قطر آغاز می‎شود. تیم پیکان در دوره پیشین این رقابت ‎ها به عنوان چهارمی دست یافت.